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口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

記者邱瑞杰／新北即時報導
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

民眾到東北角海邊遊玩時，在潮間帶礁岩上會看到貌似火山口的帶殼生物。牠們的名字叫「藤壺」，是在地漁民夏天時的季節限定美食，口感類似蝦肉，風味類似蟹膏。採集藤壺和取出肉需要獨門工具和工夫，入夏後遊東北角，不妨品嘗一下被稱為平價版龍蝦的藤壺料理。

新北市漁業處表示，藤壺是鞘甲綱蔓足亞綱生物的通稱，絕大部分生活在潮間帶等淺海海域，濾食水中藻類及浮游生物維生。

每年夏天是東北角藤壺最肥美的季節，近期已可看見頭戴斗笠、手拿槌子、螺絲起子、穿防滑鞋的漁村居民，蹲在礁岩上敲敲打打，採集藤壺。藤壺外殼堅硬，要取出藤壺肉不那麼容易，必須使用鉗子將甲殼撥除才能取出。

漁民陳振益說，藤壺肉質鮮美，口感有如蝦肉，風味類似蟹膏，因此有人稱為平價版龍蝦。東北角貢寮的靠海生活、卯澳海洋驛站、卯澳船長平價小吃等餐廳，夏天有供應用川燙、火烤或蒸煮處理，風味獨特又有趣的藤壺料理。

漁業處表示，東北角海域位在黑潮及大陸沿岸潮水兩大洋流交會處，海岸地形嶙峋多變，沿近海生物資源豐富，除了藤壺之外，目前東北角夏季還盛產瓜子鱲、石老、青海菜、小海帶等美味海鮮，歡迎民眾到東北角海邊踏青，走訪卯澳漁港的石頭古厝，或到馬崗漁港周遭的三貂角燈塔登高望遠，欣賞太平洋的絕美蔚藍風情。

「藤壺肉」是東北角在地漁民夏天時的季節限定美食。(新北市漁業處提供)
「藤壺肉」是東北角在地漁民夏天時的季節限定美食。(新北市漁業處提供)
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)
東北角居民在夏季會在潮間帶礁岩採集藤壺。(新北市漁業處提供)
東北角居民在夏季會在潮間帶礁岩採集藤壺。(新北市漁業處提供)

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