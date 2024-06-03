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台「貓派」大增 家貓2年增5成 醫曝喵星人這三點大具優勢

記者沈能元／台北即時報導
三總副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，毛小孩隨著年齡增長，同樣會面臨生、老、病、死，飼主須負起責任，好好照顧。（聯合報系資料照）
三總副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，毛小孩隨著年齡增長，同樣會面臨生、老、病、死，飼主須負起責任，好好照顧。（聯合報系資料照）

隨著台灣步入高齡社會及少子化情形，飼養毛小孩的民眾愈來愈多，農業部日前公布去年台灣家犬、家貓統計，家貓數量大幅增加50％。三總副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，就年輕人來說，可能對於自己的人生規畫是想要單身，不想結婚、生子，而選擇飼養毛小孩，讓生活有重心，同時也兼具心靈的陪伴。

農業部日前公布去年台灣家犬、家貓統計，推估家犬數量達148萬637隻，較2021年調查123萬5218隻，約增加19％，但家貓數量去年推估為131萬1449隻，較前一次調查87萬801隻，大幅增加50％，成長速度驚人。

另就美國、日本經驗，年長者退休後，飼養毛小孩是為了陪伴，幫忙打發時間，且據醫學研究發現，年長者飼養毛小孩，有助於心靈陪伴，可以降低憂鬱症、失智症等風險。

貓又比狗受到歡迎，葉啟斌分析原因：

第一、貓較不黏人，且飼主外出時，不需要隨時帶著牠，對飼主來說，不需要負擔過多的心理負擔。

第二、貓也能像狗一樣可陪伴飼主。

第三、貓的行為、動作，相較於狗來說，比較無法預測，對於充滿好奇心的人類來說，貓的吸引力比狗「更勝一籌」。

葉啟斌提醒，毛小孩年紀還小時，活力十足，飼主現在可以和毛小孩玩的很開心，但毛小孩隨著年齡增長，同樣會面臨生、老、病、死，飼主仍須負起責任，好好照顧，讓毛小孩最後能在飼主的寵愛下，走完最後一哩路。

農業部 退休 憂鬱症

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