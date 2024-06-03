我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

台最低工資 估明年漲幅至少4%

記者江睿智／台北3日電
最低工資法今年實施，主計總處上調今年的經濟成長率和通膨率的預測值，第三季召開的「最低工資審議會」將拍板明年最低工資調幅，初估4%起跳。圖為服務業示意圖。（本報資料照片）
最低工資法今年實施，主計總處上調今年的經濟成長率和通膨率的預測值，第三季召開的「最低工資審議會」將拍板明年最低工資調幅，初估4%起跳。圖為服務業示意圖。（本報資料照片）

勞動部將於第三季邀集勞資政學四方召開「最低工資審議會」，決定明年最低工資。主計總處上周最新預測今年物價指數（CPI）年增率仍超過2%通膨警戒線，加上AI（人工智慧）需求強勁，上修今年經濟成長率，外界預期明年最低工資調幅4%起跳。

「最低工資法」今年起實施，取代過去基本工資審議。最低工資法明訂施行後第一次公告的最低工資數額，不得低於施行前最後一次依勞動基準法公告的基本工資數額。換言之，明年最低工資一定會調升，只是調幅有待定案。

今年基本工資月薪2萬7470元（台幣，下同，約845.75美元），時薪183元，若明年最低工資調升4%，四捨五入取整數後，月薪將來到2萬8570元、調漲1100元；時薪則會來到190元，調漲七元。

最低工資審議會資方委員之一、工總常務理事何語表示，最低工資審議已經法制化，就按照法律程序走，但他更擔憂的是，現在已陷入貧富差距的惡性循環中，最低工資調得再高，貧富差距還是在擴大中。他說，產業現傾斜化嚴重，就是只有五個、六個得到政府關愛的重點產業，勞工進入這些行業薪資高、前景好，其他產業都是「自生自滅、自求多福」。

何語指出，調升最低工資，表面上照顧勞工，實際上很多基層勞工薪資仍無法調升，追根究柢，還是讓產業均衡發展，企業都有賺錢，回饋給員工，這才是上策。

針對明年最低工資調幅，「最低工資法」明訂CPI年增率列入應參採指標，其他還包括國內生產毛額及成本構成的分配比率、勞工平均薪資年增率等11項參採指標。外界認為，參採指標最後還是會在CPI年增率及經濟成長率兩指標上折衝。

根據主計總處最新經濟成長率預測，今年經濟成長率預測值上修為3.94%，CPI也上修為2.07%。若CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資分享計算，明年最低工資調幅將超過4%。

勞工 基本工資 人工智慧

上一則

癌友大吐苦水 想住院要跟病患比慘

下一則

王義川「手機監控」 數發部：一般單位取得機率極低

延伸閱讀

聖縣與護士工會協議 每4年漲薪

聖縣與護士工會協議 每4年漲薪
澳洲上月CPI上揚3.6% 是5個月來最高 降息可能要等15個月後

澳洲上月CPI上揚3.6% 是5個月來最高 降息可能要等15個月後
日通膨連兩個月降溫 核心CPI放緩至2.2% 央行總裁堅持復甦觀點

日通膨連兩個月降溫 核心CPI放緩至2.2% 央行總裁堅持復甦觀點
法訊║加州通過SB 525：醫療保健員工最低工資大幅提升

法訊║加州通過SB 525：醫療保健員工最低工資大幅提升

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，台積電技術領先中國同業5年、美國同業2年，為長期最具吸引力的投資選擇。(路透)

台積電領先中、美多少？分析爆真相「最短剩2年」

2024-05-29 03:11

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多