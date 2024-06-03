北市教甄給錯答案 竟然爆爭議才改口

今年教甄大開缺，雙北教師甄試初試剛考完，就傳出試題錯字多，爭議也多。(記者許正宏／攝影)

今年教甄大開缺，雙北教師甄試初試剛考完，就傳出試題錯字多，爭議也多，有試題跟考古題一樣、答案卻不同，台北市甚至有考題遭指答案給錯，教育局 原本維持原答案，各界炸鍋後才改口送分；有考生申訴教甄試題有爭議，教育局承辦人員試圖說服他尊重試務委員，有的考生則被掛電話。

目前已知，台北市國小教甄有6題更改答案、2題送分，新北市國小暨幼稚園教甄7題更改答案、2題送分。

今年考上正式老師的窄門雖然變寬一點，但競爭還是很激烈，1題之差將決定能否進入複試。有考生反映，新北市國小普通科有試題跟中區聯招考古題一樣，僅有選項調換，但最終答案卻不同，懷疑是公告解答時忘了換答案。

台北市教甄試題則是把心理學家阿德勒的原文名字「Adler」拼錯成「Alder」。另外，自然科學類國小教甄第41題：「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」答案竟是A，「二氧化碳」，但高中生物科教師表示正解是B，「水」。

考生提出釋疑，主辦單位卻未改答案，經媒體報導後各界炸鍋，認為錯得離譜，台北市教育局後來才改口送分。

北市教局表示，依照慣例答案公布後，考生若有疑慮依程序將所提資料移請試題命題教授重為評估，經教授審題後，如有更正試題答案題目，會公告於官網及北市國小教甄網站，餘則維持原答案。至於考生不滿教育局未說明答案原因，他們會收集各方意見，策進試題疑義公告方式。

不具名教育界人士坦言，學術理論很廣泛，不同的議題在每一位專家中恐有不同看法，若每個答案都要釋疑，恐引起很大爭議，目前也只有新北有針對爭議考題提出釋疑，執行上恐需多琢磨，並謹慎規畫討論。

除此之外，考生申訴教甄試題有爭議，不是每個人都能得到信服的回覆。1名考生表示，教育局承辦人員試圖說服他尊重試務委員，有的考生則被掛電話。教團建議未來由國教署舉辦聯合教甄，提高出題品質，專家則認為有利有弊，但建議教甄審題更嚴謹，並且公布範圍，讓考生更聚焦。