黃仁勳大巨蛋開球 國台英3語致詞：台鏈是珍貴夥伴

輝達執行長黃仁勳現身台北大巨蛋，成為中職史上身價最高開球嘉賓。(記者許正宏／攝影)

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 昨現身台北大巨蛋研華「棒球家庭日」，成為中職史上身價最高的開球嘉賓，開球前以國台英語三聲道幽默致詞，並現場點名台積電、鴻海、廣達、研華、緯創及英業達等供應鏈 夥伴，說台灣是輝達珍貴供應鏈夥伴的家，他還自嘲說，因為很緊張，拜託開球時「大家眼睛閉一下」。

黃仁勳為「龍象大戰」開球，開球儀式由「大師兄」林智勝擔任捕手，黃仁勳抵達現場後，脫下招牌黑皮衣，穿上龍隊球團事先準備好的味全龍球衣，上頭印有黃仁勳字樣及象徵輝達創辦年分的「93」號。

黃仁勳開球儀式前致詞，三聲道切換自如，一開始先以國語說，自己在台灣出生，但中文在美國學，沒有講得很好，隨後便切換熟悉的英文，點名台灣的供應鏈夥伴，他說，「很感謝你們讓我和輝達，在台灣受到如此熱烈的歡迎」，「台灣是輝達非常珍貴好夥伴們的家，有台積電、鴻海、廣達、研華、英業達、緯創等太多的夥伴，支持輝達超過30年，要謝謝台灣。」

黃仁勳接著指出，對台灣來說，現在是非常令人興奮的時刻，在AI運算時代的開始，「台灣就在中心」，輝達會與夥伴發展新策略，共享成長。

他最後並用台語幽默地說，「這麼多人看我投球很緊張，前晚壓力太大、睡不好，拜託我等下投球的時候，大家眼睛瞇一下，不會太久」。幽默發言引起現場笑聲連連。