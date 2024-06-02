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查獲量10年增18倍 大麻侵台灣校園黑數多

台灣新聞組／台北2日電
近10年大麻緝獲大增 製表／司法社會中心
近10年大麻緝獲大增 製表／司法社會中心

去年台灣查獲的大麻數量，是十年前的18倍、成長數量驚人，海外郵寄來台與在台種植數量被查獲件數與大麻量都頻創紀錄，包括孫安佐等網紅吸食大麻事件更時不時就登上媒體；教育部統計，大專院校學生濫用藥物排第二名是大麻，僅次K他命，大麻對校園毒害日益嚴重，但查獲使用人數並未明顯成長，檢警都示警：黑數很高。

近年來，台灣出現讓大麻合法化的聲音，支持者主張，依美、加等國現況，大麻合法化可讓黑市萎縮，降低其衍生的暴力犯罪。另一方面，去年曾有大學生在網路社群上坦承自己吸大麻，還說系上有一半學生都吸食大麻，引起不少家長擔憂，政府是否開放大麻的政策受到各方關注。

法務部次長黃謀信表示，目前政府對大麻立場仍認定是毒品，只要被查獲吸食、持有，都依法處理。黃謀信指出，全球多數國家仍以毒品列管大麻，台灣列管大麻毒品，符合世界反毒潮流。

警方指出，近年台灣大麻查獲量攀升，前年查獲1.1公噸創新高，顯示施用市場擴大；除在台灣查獲本土栽種大麻株外，大多數是自境外輸入，如來自美國等大麻合法化的國家；調查局的資料顯示，去年緝獲走私大麻來台的地點，美加兩國就高達617.43公斤，其次是來自泰國的291.14公斤。

不過，警方近年每年查獲大麻施用300至400人次，變化不大，研判施用黑數多，主因是具白領階級、年輕化、學歷偏高、無毒品前科、海外居住經驗等特性，與傳統毒品施用族群不同。

官警點出，加拿大、烏拉圭及美國許多州持有、吸食大麻合法，還可透過網站訂購配送到家。台灣不少大麻吸毒者也透過網站訂購，以國際郵包寄達台灣，但包裹寄送有風險，現在犯嫌乾脆訂購大麻種子；或出國返台時夾帶，避警查緝，成為緝毒破口。

台灣查獲大麻毒品數量愈來愈多，去年查獲量幾乎是十年前的18倍。圖為警方破獲大麻工...
台灣查獲大麻毒品數量愈來愈多，去年查獲量幾乎是十年前的18倍。圖為警方破獲大麻工廠。(本報資料照片)

大麻合法化 毒品 暴力犯罪

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