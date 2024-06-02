新住民入籍就業補助被排除 民團爭取鬆綁

勞動部提供新住民職業訓練生活津貼等，協助就業，但新住民一旦取得台灣國籍就被排除適用。圖為新住民媽媽學習製作西點。(本報資料照片)

為協助就業 ，勞動部訂有「促進新住民就業補助作業要點」，提供臨時工作津貼、職業訓練生活津貼、僱用獎助、求職交通補助金等，但新住民一旦歸化取得台灣國籍就被排除適用，被批形同「變相懲罰。」

日前有立委質詢關切此事，新住民團體也爭取鬆綁。勞動部近日開會研議，勞動部官員說，僅搜集意見，尚未有定論。

截至去年12月，我國外籍配偶逾59.2萬人，以非大陸港澳籍的外籍配偶人數來看，近21萬人裡面，就有14萬人已歸化。等於近三分之二因為歸化，無法再適用促進新住民就業相關補助。

南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧說，政府開辦的照顧服務專班，許多新住民姐妹想投入長照領域，但專班學費動輒6000、8000元，新住民可全額免繳，但歸化入籍的姊妹被視為國人仍須繳費，這對相對經濟弱勢的姊妹來說是一筆負擔，過往就有新住民團體募資，替姊妹繳學費參加職業訓練。

她指出，新住民不會因為拿到身分證，中文能力就突飛猛進，除了費用，有些需動手實作考試的職訓班，開放新住民申請通譯人員，但歸化後的新住民只能自力救濟。拿居留證還是身分證，補助、權益落差很大。

陳雪慧指出，內政部 新住民發展基金補助作業要點明訂「已入籍為我國國民而仍有照顧輔導需要者」適用，但勞動部的就業補助要點卻排除適用，不同部會標準不一。台大國發所兼任副教授辛炳隆也提到，各部會做法不一致，像勞動部排除已入籍的新住民，但補助要點文字卻未敘明，有模糊空間，內政部移民 署則是未排除。

他指出，過去曾做過研究，新住民在就業市場的弱勢處境並不會因入籍而改變，語言文化隔閡不會因入籍就消解，以入籍作為新住民是否需要促進就業資源的判準，其實是在變相懲罰已入籍的新住民。辛炳隆認為，應該以就業能力作為認定標準，而非身份別。

除此，陳雪慧認為，勞動部的職業訓練、職缺媒合，忽略了婚姻移民的就業處境，這群新住民來到台灣，多半是家務勞動者、照顧者，接送孩子、照顧長輩之餘才有時間出門兼職，因此需要的是更彈性的非典型工作，但公立就服機構媒合的職缺多以全職居多，不符新住民實況。

勞動部官員回應，新住民因不適用就業服務法，不是就服法24條特定對象，所以才有新住民就業補助要點，一旦歸化等同國人，就能回到就服法24條使用就業促進工具，該官員不否認新住民個別能力差異很大，且歸化後的新住民，未必全部都具備二度就業婦女、中高齡等身份，仍有漏網之魚。