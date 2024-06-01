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大巨蛋演唱會難解？李四川講真話

記者楊正海、邱書昱／台北1日電
綠營議員連番質問台北大巨蛋開演場會進度，台北市副巿長李四川主動走上台講真話。(記者黃義書／攝影)
綠營議員連番質問台北大巨蛋開演場會進度，台北市副巿長李四川主動走上台講真話。(記者黃義書／攝影)

民進黨議員昨在議會市政總質詢連番質疑台北大巨蛋辦演唱會難解，副市長李四川主動走上台說「我講一分鐘的話就好」，痛陳因柯文哲前市府寫的使用註記沒有辦法解，若一定要辦演唱會，就要共同解決前面這「窟窿」，市府、議會應共同解決問題。

大巨蛋使用執照註記，辦大型群聚活動仍應符合建築技術規則127條，規定避難層以下的樓層，觀眾席應在地面以下7公尺以內，或經專業機構審查驗證防火逃生避難安全；目前進度是遠雄須通過防火避難審查。

民進黨議員簡舒培質疑，台灣建築中心已表達不在職權範圍，消防安全中心基金會能否審都在未知數，到底遠雄要找誰審？若都沒人審，開演唱會出問題誰負責？

官員連番解釋一定要通過審查，簡舒培都不滿意，此時李四川上台說，2017年內政部發函，大巨蛋是運動設施執照，演唱會只能做臨時使用，但2018年、2020年柯文哲市府訂定要符合建築技術規則127條，說實在他和建管處談了很久，大巨蛋要不要辦演唱會？如果要辦就回到2017年內政部的規定，如果不辦，由大家共同承擔責任。

他說，柯文哲寫的但書沒有辦法解，台建中心和消防基金會也不知怎麼審，市府也沒辦法解，「公務人員綁繩子比較容易」，解開繩子的人要負很大責任，如果要告訴大家大巨蛋不辦演唱會，「誰寫的誰就去負責」。

李四川說，做個負責任政府，包括市議會，若大巨蛋勢必一定要辦演唱會，那就共同來解決前面這「窟窿」，內政部已在2017年表明，大型集會依法行政回到自治條例就行，「是市政府自己綁在那裡」，自己去解決。

簡舒培也問，針對使照註記上的解套方式，能給議會報告？李四川說，這不是時間能去解決，他早就說「建管處敢簽，我就敢批」，但他們還是不敢。簡舒培要李四川不要講氣魄話，李四川直言，當時的事務官也是因為上面的人叫他這樣寫，「不是嗎？我講的夠坦白了吧。」簡舒培說，希望市府在一個月時間內告訴議會將怎麼做。

民進黨議員許淑華接著質詢說，李四川起碼勇敢講真話，大巨蛋到底要不要辦演唱會？李四川及市長蔣萬安均表示支持辦演唱會。

內政部 柯文哲 民進黨

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