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矮1.1cm遭消防退訓 她釋憲成功 違憲原因「差別待遇」

記者王宏舜、林孟潔／台北1日電
考取消防警察特考的陳韻宣，因身高158.9公分，不符考試規則160公分體格標準，資格遭廢，憲法法庭判決違憲。示意圖非新聞當事人。(本報資料照片)
考取消防警察特考的陳韻宣，因身高158.9公分，不符考試規則160公分體格標準，資格遭廢，憲法法庭判決違憲。示意圖非新聞當事人。(本報資料照片)

原為義消的女子陳韻宣2018年通過消防警察特考，翌年至內政部消防署訓練中心受訓，因僅158.9公分高，不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則160公分標準，資格遭廢。陳女認為規則牴觸憲法保障人民服公職權，聲請釋憲。因全台年輕女子平均身高159公分，憲法法庭認規則明顯有差別待遇，昨判決違憲，一年內失效。

因考試規則違憲，憲法法庭廢棄陳韻宣案確定判決，發回最高行政法院。該規則第八條第一款規定「本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：一、身高：男性不及165公分，女性不及160公分。但具原住民身分者，男性不及158公分，女性不及155公分」。

陳韻宣筆試錄取後，高雄榮總台南分院體檢身高為160公分，受訓時被認為有複檢必要，南投醫院檢查卻少了1.1公分，訓練中心報請消防署函送公務人員保障暨培訓委員會廢止受訓資格。陳女提訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院判她勝訴，但最高行政法院認為基於救災、救護考量，設定身高限制有助消防警察執行任務，具有公共利益，改判她敗訴。

憲法法庭言詞辯論時，陳女的訴訟代理人鄭猷耀指她長期擔任義消，規定是間接歧視，關係機關不顧科學證據。消防署署長蕭煥章則以自身救災經驗，指消防工作需要輪替，身材若無法配合搬運、攙扶，受困的人如何運救？尤其最近有許多罹難的憾事，很擔心整個制度再改變，會不會有更多不確定的風險。

憲法法庭認為，在「消防警察」範圍內，所設的身高標準排除女性應考人的群體比例明顯高於男性，明顯有不利的差別待遇，不符憲法保障平等權意旨。

書記廳廳長楊皓清說明，平等權不代表禁止任何差別待遇，關係機關雖主張依實務與默會知識，認為身高高的人符合勤務、相關設備實際需求，但器材可依國人身高訂製，矮小的人進入空間狹小的災害現場也有優勢，對於女性身高的限制，手段與目的不具實質關聯，違反平等原則。

憲法法庭判決後，消防署強調，將依消防人員執行消防工作實際需求，配合考選制度於未來調整選任女性消防人員基礎條件。

原住民 歧視 內政部

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