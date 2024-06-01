長者每6人有1人憂鬱症 就醫率低成隱憂

台灣明年邁入超高齡社會，每五人就有一人是65歲以上長者，據衛福部推算，現行長者每六人就有一人有老年憂鬱。衛福部心理健康 司司長陳亮妤表示，長者實際就醫人數不高，與老年憂鬱難察覺、憂鬱症 汙名化、失智與憂鬱初期症狀類似不易鑑別診斷等三大因素有關。

國健署統計，台灣15歲以上患中度以上憂鬱約占總人口8.9%、重度憂鬱約5.2%，粗估台灣約有200多萬名憂鬱症患者，等於台灣每十人就有一人患有憂鬱症；如果以年齡區分，65歲以上憂鬱症盛行率極高，達16.7%，等於每六名長者就有一人患有憂鬱症。

由於憂鬱症與自殺具有高度正相關，衛福部分析高齡者憂鬱症及自殺趨勢數據，發現55歲到64歲間心理調適能力與其他高齡者相比較佳，65歲以上心理調適能力介於中間值，而75歲以上的能力最差。

陳亮妤說，心理調適差的高齡者有四大指標因素，女性、75歲以上、居住低城市化地區、與非配偶同住並身為主要照顧者等。而以她自身臨床經驗，以及在自殺通報原因中，「久病」也是影響長者心理調適能力的重要因素，生理問題會影響到心理精神狀態。

陳亮妤表示，近年高齡者因為情緒障礙就醫人數逐年上升，以2022年為例，已達到21萬人，平均成長率為4%，但以現行老年憂鬱症盛行率分析，該就醫率「我們認為遠遠不足」。

心健司去年篩檢65萬人次長者，篩檢後轉介給醫療單位有4000人，另有轉介社福資源有3000多人。