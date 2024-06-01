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台大蓋全國最大宿舍「逾3千床」 校長：讓其他學校比不上

記者許維寧／台北即時報導
台大欲於基隆路與辛亥路交叉口、國家地震中心旁興建一大型宿舍，今由建築師林洲民向校務會議代表報告。(台大提供)
台大欲於基隆路與辛亥路交叉口、國家地震中心旁興建一大型宿舍，今由建築師林洲民向校務會議代表報告。(台大提供)

國立台灣大學今(1)天舉行112學年第二學期第二次校務會議，台大欲於基隆路與辛亥路交叉口、國家地震中心旁興建一大型宿舍，今由建築師林洲民向校務會議代表報告，該宿舍分為Ａ、Ｂ、Ｃ共3館，3棟建物呈現「迴力鏢」型共14層樓，總房間數1109房、3752床，屆時完工後將是台灣最大的宿舍，盼於2028年百歲校慶之際完工，並取得使用執照。

台大欲興建新學生宿舍，但先前碰上疫情之故屢流標，台大校長陳文章今天表示，宿舍已完成決標，屆時建物將以3棟弧形建築並以3座空橋串聯。

建築師林洲民今於校務會議上向師生報告宿舍規畫。林洲民表示，宿舍座落於基隆路和辛亥路交叉口，預計將容納全國最大量的學生數以及房間數，本規劃以標準Ｈ型、四棟樓方式設計，但團隊希望做出特色，最終定調以3棟建物為主並呈迴力鏢型。

林洲民說，宿舍分有男舍、女舍、性別友善以及無障礙雙人房，面基隆路側則設有商業空間，宿舍每層樓邊間都設有公共活動空間，其中設有簡易廚房，但也考慮到安全性，來源為電力而非明火，3棟館舍由空橋串連，將打造成四合院形式的垂直村落。

林洲民表示，公共空間1樓包括大型交誼廳、可容納300人的學生餐廳、自習室，2樓同樣設有交誼廳，還包括配有隔音設備的練團室以及穆斯林祈禱室、健身房、韻律室、桌球室等，另還設有小交誼廳與洗烘衣間。

此外，林洲民也表示，Ｂ1則有一般機車、自行車、親子車位等，約可停放2300輛腳踏車，宿舍也設有雙向牽引道，校方也已逐步完成長興街腳踏車道拓寬工程。

3棟樓外牆分別為3種主色系，林洲民說，分別為紅色系，代表台大校花杜鵑花；黃色系，取自台大校舍建築十三溝面磚；藍色系，則與台大形象識別的思辨藍相呼應。該宿舍完工後將是台灣最大的宿舍，除了盼得到金質獎外，也希望是亞洲最好的大學學生宿舍。

陳文章表示，新宿舍經費約43.3億元，盼於百歲校慶之際、2028年完工，「不只要完工，且要符合設計規格，讓其他學校宿舍比不上。」

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