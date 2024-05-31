高中生六進火場 救出70歲獨居老人

苗栗縣興華高中二年級體育班學生林雅各，六度進入火場救出一名70歲獨居老翁，自己也昏厥送醫。(記者胡蓬生／攝影)

苗栗縣頭份市前天凌晨發生住宅火警，70歲賴姓獨居老人 受困屋內，17歲的興華高中二年級體育班學生林雅各六度衝入火場，在消防人員趕抵前及時救出賴姓老翁，事後癱軟在地陷入昏迷，和老翁均被送醫救治，幸無大礙。

消息傳出，縣長鍾東錦昨以「學長」身分到醫院致贈慰問金，也以私人名義送出紅包，承諾縣府全額支付醫藥費；全國角力協會、苗栗縣角力協會等單位也都送出紅包、補品，肯定林英勇救人。

林雅各是泰雅族原住民 ，也是角力選手，前天凌晨4時許出門晨練，在火場不遠處超商 門口和同齡好友黃姓店員突聞到焦味，發現失火，他請黃幫忙報案，自己脫了上衣沾水掩住口鼻闖入火場救人，拚了六次終於救出老翁。

「人救出來就值得了！」林雅各回憶，當時屋內只有煙沒有火，所以不知道怕，第一次進火場只撐一、兩分鐘，屋內煙霧太濃，他再跑到屋外大口呼吸；前兩次未發現人影，第三次黃姓友拿手電筒幫忙照明，才發現老人蹲在一樓走道，但一樣撐不久，兩人再出去換氣。因濃煙愈來愈多，連進五次都未能救出人；第六次進去前已覺得呼吸困難，憑意志力終將老人救出來。

但林雅各因吸入太多濃煙，走到超商門口時倒地昏厥，清醒時人已在醫院。媽媽談起兒子舉動，忍不住責備「太衝動、太傻了！」但聽到他人轉述兒子英勇行為，又覺得驕傲感動。

興華高中校長胡文生說，老翁和林雅各昨天已情況穩定，留院觀察。班導師詹喬惠說，林雅各六度進出火場救出老翁，英勇事蹟讓大家同感光榮，但事後想想也為他捏一把冷汗，建議火場救人還是要量力而為。