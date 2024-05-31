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拍少年性影像 炎亞綸一審緩刑3年 認罪且協議和解

台灣新聞組／台北31日電
炎亞綸對於未來，表示將持續貢獻社會。(圖／晴空鳥提供)
炎亞綸對於未來，表示將持續貢獻社會。(圖／晴空鳥提供)

藝人炎亞綸（本名吳秉孺）被控拍攝少年性影像，認罪且獲被害人原諒。士林地方法院昨依拍攝少年性交行為電子訊號、個資法等三罪判刑，其中炎傳送有少年臉部特徵性影像給網友、非法利用個資，判刑四月，不得易科罰金，另兩罪得易科罰金部分應執行七月徒刑，均緩刑三年；炎若未履行調解條件，檢察官可聲請撤銷緩刑。

對此，炎亞綸所屬經紀公司「晴空鳥」也隨即在消息曝光後發聲明，稱「晴空鳥旗下藝人炎亞綸與耀樂之間糾紛，經士林地方法院開庭判決，因雙方已協議和解，和解內容雙方約定不公開，判決炎亞綸7月徒刑得易科罰金，緩刑3年」。

晴空鳥表示：「感謝在司法程序中，檢察官審閱我方提出之事證，確認炎亞綸並無強制性交、偷拍、散佈影片與恐嚇乙事，而於審理中法官對於合意拍攝影像等事實，亦瞭解炎亞綸是因不熟悉法律，且積極與告訴人和解，最終給予緩刑處分。」

炎亞綸本人則表示感謝法官與社會大眾關心，「對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝法官的明鑑，與看見自己誠心檢討自我」，對於未來規畫，炎亞綸說：「將遵守先前聲明承諾，持續透過自身影響力貢獻社會。」

網紅耀樂去年控告，炎在他未成年時期拍攝性影像，炎坦承犯行，稱為了助興才拿手機拍下性影片，和對方達成調解，已履行部分款項，「希望不要再浪費社會資源」。被害人則願意原諒，同意給予緩刑機會。

判決指出，炎與少年交往時，在天母住處未違反少年意願，持手機拍下性交過程，且明知影片中有少年臉部特徵，2019年間傳給網友觀看，隔年再度傳給另名網友，非法利用被害人個資，持續持有性影像。炎的馬來西亞籍陳姓友人，2018年間從推特下載本案性影像，兩年後用通訊軟體傳給炎觀看。

合議庭審酌，吳首度傳性影像給網友，少年17歲，適用兒少法規定加重其刑，依成年人對少年犯個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處四月徒刑，不得易科罰金；犯非公務機關非法利用個人資料罪，及拍攝少年性交行為電子訊號罪，分別判處二月、六月徒刑，應執行七月徒刑，此二罪得易科罰金。

炎亞綸 推特

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