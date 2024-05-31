放生阻嚇無效 北市社子島如「毒蛇島」

北市社子島近日頻頻出現雨傘節、眼鏡蛇等毒蛇，嚇壞居民，地方感嘆成了「毒蛇島」，當地里長說「社子島禁建50幾年已經夠可憐，還被人放毒蛇」，議員也指年年夏天有毒蛇，市府卻無法徹底解決放生問題。

台北市長蔣萬安說，要求動保處研擬機制，盡快找出放生者，針對原因解決問題。

民眾前天在臉書 「我是社子人」貼文，「有人在八段的堤防附近工廠放大量的蛇，不知道是什麼原因，已通報里長，請附近居民小心。」

當地富州里長陳惠民說，這兩天抓了三隻蛇，有眼鏡蛇，也有雨傘節、青竹絲；動保處委外廠商抓蛇，他曾發現廠商在延平北路八段抓到蛇，竟拿去七段放，實在太誇張。

富洲里辦公處提供三段抓蛇影片，其中一隻蛇出現在民宅神明桌，被捕捉時還纏在延長線上；另隻在民宅櫃子旁，捕蛇人員提及該蛇微毒、牙齒鋒利、喜歡入侵民宅、攀爬能力佳、尾巴勾力強。還有一隻雨傘節在戶外，抓捕人員驚呼「這粗的、很大隻」、「腳都麻了」、「慢慢的，不要弄痛牠」。

在地居住五十年農民陳先生抱怨，一周至少看到一次蛇，小時候很少見到毒蛇，近年卻有人來偷放，已繁殖好幾代；今年有人遇到放生者，對方還稱是佛祖加持過，現在大家下田都很害怕。

議員鍾佩玲昨在市政總質詢指出，社子島每年夏天都有毒蛇出沒，無法徹底解決放生問題，造成當地居民生命安全疑慮。

蔣萬安說，到社子島放生毒蛇，非常危險。過去有抓到人並依法開罰，但每年還是有放生，開罰沒有嚇阻效果、放生者抱持僥倖心態，要求動保處研擬解決機制。

動保處說，社子島地區今年接獲13件捕蛇通報，今年2月起委託民間廠商執行捕蛇，所捕獲蛇隻皆須送回動保處點交；里長所稱放蛇事件是一年多前發生，如查有違法放生，最重可依動保法罰台幣15萬元，北市2020年至今年4月30日共查獲裁罰四件放生，金額共台幣27萬元。