我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

放生阻嚇無效 北市社子島如「毒蛇島」

記者林佳彣、鍾維軒／台北31日電

北市社子島近日頻頻出現雨傘節、眼鏡蛇等毒蛇，嚇壞居民，地方感嘆成了「毒蛇島」，當地里長說「社子島禁建50幾年已經夠可憐，還被人放毒蛇」，議員也指年年夏天有毒蛇，市府卻無法徹底解決放生問題。

台北市長蔣萬安說，要求動保處研擬機制，盡快找出放生者，針對原因解決問題。

民眾前天在臉書「我是社子人」貼文，「有人在八段的堤防附近工廠放大量的蛇，不知道是什麼原因，已通報里長，請附近居民小心。」

當地富州里長陳惠民說，這兩天抓了三隻蛇，有眼鏡蛇，也有雨傘節、青竹絲；動保處委外廠商抓蛇，他曾發現廠商在延平北路八段抓到蛇，竟拿去七段放，實在太誇張。

富洲里辦公處提供三段抓蛇影片，其中一隻蛇出現在民宅神明桌，被捕捉時還纏在延長線上；另隻在民宅櫃子旁，捕蛇人員提及該蛇微毒、牙齒鋒利、喜歡入侵民宅、攀爬能力佳、尾巴勾力強。還有一隻雨傘節在戶外，抓捕人員驚呼「這粗的、很大隻」、「腳都麻了」、「慢慢的，不要弄痛牠」。

在地居住五十年農民陳先生抱怨，一周至少看到一次蛇，小時候很少見到毒蛇，近年卻有人來偷放，已繁殖好幾代；今年有人遇到放生者，對方還稱是佛祖加持過，現在大家下田都很害怕。

議員鍾佩玲昨在市政總質詢指出，社子島每年夏天都有毒蛇出沒，無法徹底解決放生問題，造成當地居民生命安全疑慮。

蔣萬安說，到社子島放生毒蛇，非常危險。過去有抓到人並依法開罰，但每年還是有放生，開罰沒有嚇阻效果、放生者抱持僥倖心態，要求動保處研擬解決機制。

動保處說，社子島地區今年接獲13件捕蛇通報，今年2月起委託民間廠商執行捕蛇，所捕獲蛇隻皆須送回動保處點交；里長所稱放蛇事件是一年多前發生，如查有違法放生，最重可依動保法罰台幣15萬元，北市2020年至今年4月30日共查獲裁罰四件放生，金額共台幣27萬元。

臉書

上一則

黃仁勳席開七桌 再宴科技巨頭

下一則

北市警察局長 蔣萬安選方仰寧 李西河卻接任

延伸閱讀

訂藐視議會罪？苗博雅舉柯文哲、蔣萬安這些舉動恐被罰

訂藐視議會罪？苗博雅舉柯文哲、蔣萬安這些舉動恐被罰
盧秀燕蟬連五星市長 蔣萬安獲最佳進步獎

盧秀燕蟬連五星市長 蔣萬安獲最佳進步獎
台縣市長施政滿意度／盧秀燕蟬連五星市長 蔣萬安獲最佳進步獎

台縣市長施政滿意度／盧秀燕蟬連五星市長 蔣萬安獲最佳進步獎
兩岸過盡千帆皆不是？北市長蔣萬安：盼船長開往穩定水域

兩岸過盡千帆皆不是？北市長蔣萬安：盼船長開往穩定水域

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了