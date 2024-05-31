我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

冷眼集／財經內閣死抱神主牌 產業界期待落空

記者 林海
經濟部長郭智輝。(記者杜建重／攝影)
經濟部長郭智輝。(記者杜建重／攝影)

政府積極發展AI產業，但用電量大增的背後，卻是缺電隱憂，經濟部長郭智輝上任前，拋出了核能是乾淨能源的說法，和碩董事長童子賢更呼籲重啟核電，原本被認為是重新調整能源結構的一記好球，但民進黨政府卻不願接球，選擇了死抱神主牌，穩固基本盤，讓產業界期盼落空。

熟悉半導體產業的郭智輝出任經長，加上賴清德曾屬意的行政院長人選童子賢多次提出擁核說法，都給予外界期待，新政府會將核能納入能源選項，但行政院長卓榮泰隨即強調，「追求非核家園，是永遠不可放棄的目標」，也給產業界當頭澆下一盆涼水，更等同為能源政策定調，官員發言不可超出這個框框。

國發會主委劉鏡清日前受訪時才提到，若朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，但昨被立委要求表態時，則先改口是「媒體誤解」，對於國民黨立委多次要求把核能納入考量，劉鏡清就是不鬆口，還強調非核家園是終極目標。

劉鏡清與郭智輝都來自產業界，原本被認為可以作為政府與產業的溝通橋梁，傳達產業界心聲，也代表政府對產業界重視，但上任不到二周，發言內容緊跟黨的步伐，也令產業界期待破滅，大失所望。

新政府上任前，產業界營造的呼聲，原本搭了一個台階，但作為國會少數，在改革法案的激烈攻防下，民進黨仍選擇了穩抓基本盤，不願順勢走下台階，漠視產業界用電需求，即便短期內用增加天然氣發電度過可能的缺電危機，但排除核能後，接下來淨零碳排的關卡也難過。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

旅遊產業擋陸客 拚兆元漂亮數字淪空話

下一則

新聞評論／上任才兩周 賴清德人設變「衝組」

延伸閱讀

國發會主委劉鏡清：不排斥重啟核能

國發會主委劉鏡清：不排斥重啟核能
大屋頂下／解讀賴清德總統就職演說（上） ：如果童子賢任行政院長

大屋頂下／解讀賴清德總統就職演說（上） ：如果童子賢任行政院長
桃園頻跳電 卓榮泰:電路是國安層次問題

桃園頻跳電 卓榮泰:電路是國安層次問題
許信良：核電政策一定要改 否則企業無法生存

許信良：核電政策一定要改 否則企業無法生存

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了