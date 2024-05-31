我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

經長郭智輝：核三可作備援電力 除役勢在必行

記者林海／台北31日電
經濟部長郭智輝30日表示，若核電延役，或可作為2027至2029年AI產業快速發展用電需求大增的備援。(記者杜建重／攝影)
經濟部長郭智輝30日表示，若核電延役，或可作為2027至2029年AI產業快速發展用電需求大增的備援。(記者杜建重／攝影)

核三廠一號機今年7月將除役，面對產業界呼籲核電延役的聲音，經濟部長郭智輝與國發會主委劉鏡清昨天均表示，在現有法規下除役勢在必行，未來若要重啟，也只會在2027至2029年作為備援；對於發展AI應用產業帶來的用電增加，會以擴大發展再生能源來因應。

郭智輝上任後昨首次與媒體茶敘，日前拋出核能是乾淨能源的說法，劉鏡清周二與媒體茶敘時也表示，如果朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，他與和碩董事長童子賢、郭智輝都是理性看這件事，因為三人都是來自產業界。郭劉先前的說法讓外界一度認為民進黨非核家園似有轉向可能，但兩人昨天分別說明能源政策時，說法卻又回到與政府先前態度完全一致。

郭智輝表示，政府能源政策是穩定供電，且會全面發展風電、光電等再生能源，到2030年都不會缺電，至於核三是否能延役，經濟部作為執行單位，並非如國發會這樣的政策規畫單位，沒有資格主動提核電延役修法，但會尊重國會與社會討論，也會依法行事。

雖然核三廠一號機今年7月除役、二號機也會在明年5月除役，但郭智輝強調，即便AI與半導體產業用電需求高，但已經做過盤點，電力供應不成問題。如果國會修法通過、在安全無虞前提下要重啟核電，也至少需要3年時間，屆時可以作為2027年至2029年AI產業爆發性發展的用電需求備援，但不會把不確定的供電能源納入。

郭智輝還說，如果電不夠，半導體跟AI產業就不會留在台灣，但目前AI用電需求，包括申請中的投資都算入後，電力都足以支應。至於核二是否也考慮納入備援機組？他則說，沒有想到那麼具體，若有新想法會再向外界報告。

劉鏡清昨天在立法院備詢時也提到，對產業界來說，最關切的就是安全與穩定供電，是哪種發電方式，對企業界不是重點，非核家園沒有改變，長期是一定要達到的目標，核電廠要延役要遵照法律，目前法令是不允許的，就算未來要重啟，至少還得數年時間。

雖然童子賢、三三會理事長林伯豐都呼籲政府，把核能作為基載電力考量，但劉鏡清仍說，「電夠就不需要考慮，只有電不夠才需要考慮。」他強調，以台電提供的資料，電力是足夠的，短期核能不會在討論項目中。

AI 投資 民進黨

上一則

赴陸團未解禁 政院：6月前敲定的旅行團照走並滾動檢討

下一則

國會改革法案生效首例？王義川涉電信偵查 國民黨擬行使調查權

延伸閱讀

國發會主委劉鏡清：不排斥重啟核能

國發會主委劉鏡清：不排斥重啟核能
商總理事長許舒博：兩岸團客開放 月底有好消息

商總理事長許舒博：兩岸團客開放 月底有好消息
桃園頻跳電 卓榮泰:電路是國安層次問題

桃園頻跳電 卓榮泰:電路是國安層次問題
許信良：核電政策一定要改 否則企業無法生存

許信良：核電政策一定要改 否則企業無法生存

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針