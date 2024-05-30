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高雄山區遭濫挖3座籃球場大 盜砂惡徒狠賺不義財

記者古和純／高雄即時報導
高雄六龜山區遭不法人士盜採砂石，開挖面積約3個籃球場大。（記者古和純／翻攝）
高雄六龜山區遭不法人士盜採砂石，開挖面積約3個籃球場大。（記者古和純／翻攝）

台灣高雄六龜分局3年前無意間發現，山區一處原本雜草叢生的山坡地，竟遭人任意開挖，面積約有三個籃球場大；後經跟監、空拍蒐證，檢警查出，56歲黃姓男子為首盜砂集團，不法盜採逾4536噸砂石至嘉義、台南等地出售；近日，橋頭地方法院依水土保持法處黃1年徒刑，沒收不法所得204萬餘元(台幣，下同，約6.3萬美元)。

判決書中，2020年10月至2021年3月，黃男先以替農地整地為由，慫恿該處不知情地主供地承租，之後，選在清晨時分，在該處私人山坡農地上，指使同夥操作怪手大面積開挖約8656平方公尺，並於買主接洽後，聘用不知情砂石車司機運送盜採砂石至嘉義縣布袋港、台南市仁德區及南化區等地。

經法院調查，該處遭黃等濫採的山坡農地，高市水利局當初僅核准做農業整坡作業，並未許可黃採取及堆積土石，後經水保技師公會勘測，該處雖遭非法濫採，但未達水土流失的實害結果，因此，法院僅以水土保持法之非法使用致水土流失「未遂罪」論處，最重可處5年徒刑，併科50萬元罰金。

法官審酌，黃居5人盜砂集團中的主導地位，明知土石開挖區，為農業部公告水土保育利用的山坡地，不得擅自開挖、採取土石，否則恐致生嚴重災害，黃卻為己私利結夥盜砂販賣，不法獲利計204萬984元，事後，雖坦承犯行，黃卻未與10名受害所有權人等達成和解賠償，法官依此判刑。

農業部

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