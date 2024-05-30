黃仁勳又逛夜市 這次拉張忠謀夫婦連吃蚵仔煎和豆花

輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食。(圖／寧夏夜市理事長林定國提供)

輝達 （NVIDIA）創辦人黃仁勳 赴台，繼與台積電 創辦人張忠謀夫婦餐敘後，29日晚上又由廣達董事長林百里作東，宴請黃仁勳、張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦等，在鄒記食舖餐敘。

有趣的是，黃仁勳本人是出名的愛逛台灣夜市，但餐敘結束後，他甚至再「加碼」攜伴，這次連張忠謀夫婦以及林百里都跟他一起去逛寧夏夜市，接連吃蚵仔煎和豆花，黃仁勳更招待現場民眾免費用餐。

鏡周刊報導，林百里29日晚間作東，宴請輝達執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠、廣達副董事長梁次震、知名建築師姚仁喜，是難得一見台灣重量級企業大咖的私人餐敘，地點選在超難訂的台北三大名廚之一「鄒記食舖」，大老闆們吃完後豎起大拇指，直呼林百里很會選餐廳。

私宴結束後，張忠謀夫婦、林百里並沒有直接回家，而是直奔寧夏夜市，原來熱愛逛夜市的黃仁勳在餐桌上盛情邀約大家續攤，大夥也爽朗答應一起逛夜市，張忠謀妻子張淑芬說，「這是Morris（張忠謀）第一次逛夜市。」

這群大老闆們步行進入夜市，立刻吸引眾人目光，寧夏夜市榮譽會長親自招待，許多路人也拿出手機拍照，黃仁勳更大方招待現場群眾吃豆花，「現場排隊的前10位由我埋單。」

這群大老闆們身價驚人；據了解，黃仁勳夫婦隨著輝達股價攀高，身價來到1000億美元，排行全球第15大富豪；林百里在富比士排行榜中，以身價126億美元居台灣第一大富豪，此外，聯發科董事長蔡明介夫婦身價38億美元、台積電前董事長張忠謀夫婦身價36億美元。

黃仁勳這幾天到處吃美食，都引起大批民眾圍觀，他即將於6月2日下午7點，在台大綜合體育館發表主題演講，分享AI時代如何在全球推動新工業革命，預期屆時也將會有不少產業界大老前往聆聽。