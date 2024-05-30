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網購、外送夯 台灣攤販35年來最少 5年減7萬家

記者陳素玲／台北30日電
攤販大調查 製表／賴昭穎
攤販大調查 製表／賴昭穎

主計總處每五年進行一次攤販大調查，昨天發布去年攤販經營概況調查結果，受疫情及網購、外送平台服務加速發展，攤販數23.3萬攤、從業人員35.7萬人，分別較五年前大減7.4萬攤達23.95%、24.88%，雙創統計以來最大減幅；攤販數更創統計以來最低水準。

不僅如此，攤販利潤也嚴重下滑，平均每攤利潤53.3萬元，5年來不增反減，減幅7.3%，也是調查以來最大減幅。各類攤販中，「賺最大」的是肉攤平均每攤82.3萬元，其次是賣水果62萬元。

至於攤販從業人員各年齡層變化，5年間除60歲以上增加3.89個百分點，30歲以下增0.87個百分點外，其餘各年齡層都減少，其中又以50至59歲減2.15個百分點較明顯。主計總處官員分析，由於網購外送增加，很多攤販從業人員轉往外送，但是60歲以上長者較難轉行，另外30歲以下因為原本從業人口就很少，增加比率極低。

主計總處自1988年起每五年辦理一次「攤販經營概況調查」，昨天發布調查結果顯示，由於2021年進入疫情高峰，2023年6月底攤販數23.3萬攤，較2018年8月底減少7.4萬攤、減幅23.95%，原因是因疫情催化網購、外送平台服務加速發展。

各類攤販以小吃、食品及飲料類12.5萬攤最多，占53.61%，生鮮食品（肉類、蔬菜及水果）類5.6萬攤，成衣、被服、紡織品及鞋類2.3萬攤。五年來減少最多的是小吃、食品及飲料類減3.9萬攤，其他商品（食品、衣服及鞋類以外）販賣類減1萬攤、減幅30.47%，減幅最大，一般預料也與疫情後國人改透過網購採購日常用品有關。

疫情 利潤

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