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野放黑熊遭射殺 玉管處：不排除盜獵

記者江良誠／台北30日電
瀕危野生動物台灣大黑熊，今年4月在玉山國家公園瓦拉米步道慘遭獵槍射殺。(圖／玉管處提供)
瀕危野生動物台灣大黑熊，今年4月在玉山國家公園瓦拉米步道慘遭獵槍射殺。(圖／玉管處提供)

玉山國家公園4月底在瓦拉米步道山風二號吊橋下瀑布發現死亡黑熊，經解剖檢驗，赫見死因為槍傷，在黑熊左胸腔背側發現致死子彈，不排除是盜獵者進入園內夜間盜獵；玉管處指出，國家公園區域內禁止任何狩獵，已移送保七總隊偵辦。

玉管處表示，死亡的黑色大公熊是玉管處2011年委託屏科大教授黃美秀團隊繫放追蹤的個體，項圈編號BB03，當時體重100公斤，是隻健康、無缺趾的成年大公熊；頸圈同年9月脫落，仍提供許多黑熊生態資訊，透過遺傳資訊，得知牠是另隻台灣黑熊的父親，曾漫步到距離南安遊客中心極近的山坡上。

玉管處指出，這隻黑熊活動大多在遠離人類聚落的原始林，在追蹤半年內，活動範圍約33平方公里，多數時間在園區邊緣活動；玉管處今年4月底在東部園區巡查時，竟在山風二號吊橋下的瀑布旁發現牠遭獵槍射殺，死亡地點距玉管處邊界僅300公尺，不排除是盜獵者進入園內夜間盜獵。

屏東科大獸醫系動物疾病診斷中心解剖，發現黑熊左胸腔背側中彈致死，從屍體腐爛狀態推斷，死亡有三天以上，應是中彈後墜落瀑布旁。

玉管處表示，台灣黑熊為瀕危野生動物、棲息活動範圍涵蓋大部分的山林，通常也會迴避人類活動區域；黑熊保育不能依賴單一保護區，需要跨域合作方能建構完整的保育網。

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