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給付價多2~3倍 進口輸液 20多萬袋6月10日前到貨

記者李青縈、賴昀岫／台北30日電
衛福部食藥署副署長王德原說，永豐化學在4月底被列為嚴重違規後，在5月10日製造許可到期前的產品，都經食藥署人員現場監督。(本報資料照片)
衛福部食藥署副署長王德原說，永豐化學在4月底被列為嚴重違規後，在5月10日製造許可到期前的產品，都經食藥署人員現場監督。(本報資料照片)

輸液大廠永豐化學工業公司因違反藥事法規定，遭衛福部下令改善缺失，暫時停產，每月因此出現150萬袋輸液缺口。健保署昨舉行藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議臨時會，調高專案進口輸液支付價較原先多約2至3倍。衛福部次長林靜儀表示，已啟動緊急專案進口，第一批約20多萬袋，預計6月10日前到貨。

健保署昨天開會決議調高專案進口輸液健保支付價格，健保署副署長龐一鳴表示，針對生理食鹽水輸注液及沖洗液等（濃度0.9%）等專案進口輸入品項，給付價格比原先健保支付價格多約2至3倍。

原本生理食鹽水不分輸注液及沖洗液，健保支付價格皆相同，分別為500毫升為25元、1公升為35元、3公升為68元。調高專案進口給付價格後，分別為500毫升注射液每袋56至73元、1公升注射液每袋99至119元；沖洗液500毫升每袋約44元、沖洗液3公升每袋約246元。

林靜儀指出，感謝健保共擬會委員們配合緊急措施，加開會議，並同意啟動緊急專案進口，順利的話，第一批專案進口輸液於6月10日前可以到貨，數量約20多萬袋，如相關採購順利，應可符合每周需求量，但仍需要進行一段時間控管與分配，將每周追蹤進度，依目前專案輸入數量，應可在一個月內補上150萬袋的缺口。

永豐化學工業供應全台7成輸液，食藥署預估，以500毫升為單位換算，永豐月供應量為196萬袋，初估6月有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

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