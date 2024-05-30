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學生犯錯罰寫千遍悔過字句 議員喊折磨

記者游明煌、劉懿萱／基隆30日電
基隆市議員曾怡芳接獲家長投訴，學校老師要求學生寫千遍「我會用腦思考，判斷事情究竟該不該做」等懲罰字句，到最後都已歪斜、潦草，還有錯字。(圖／曾怡芳提供)
基隆市議員曾怡芳接獲家長投訴，學校老師要求學生寫千遍「我會用腦思考，判斷事情究竟該不該做」等懲罰字句，到最後都已歪斜、潦草，還有錯字。(圖／曾怡芳提供)

基隆市有教師對犯錯學生罰寫千遍悔過字句，有相同遭遇學生人數仍在調查。議員心疼學生寫到後來字跡潦草歪斜，處罰已成折磨。市府教育處說，讓學生陷入文字牢籠及痛苦情境，屬不當處罰，已經要求改善。

其他學校教師認為，處罰應以正向、符合比例為二大原則，學生犯錯可透過調整座位、寫悔過書、罰站、跑操場等，犯錯樣態和處罰方式應該相關且相當，但不能過度。

市議員曾怡芳說，某國小老師對犯錯學生罰寫包括「我會用腦思考，用智慧判斷事情究竟該不該做」、「按時完成回家作業是盡責的表現」等字句，學生寫得痛苦，字句正面，卻對孩子產生負面效果。

市長謝國樑說，他小時候受過「不可抹滅的傷害」，罰寫內容及規模要合理、可行，否則很容易進入虐待程度。教育處代理處長楊桂杰認為處罰手段和目的要均衡，學校將引導教師正確處罰方式。

彰師大師資培育中心教授劉世雄說，他不支持「罰寫」，教育作為應有教育意義；行為問題可用增強或暫時停止某種權利的做法，讓學生知道後果，這也考驗班級經營的專業，類似模式會讓學生討厭學習，也無法讓學生思考、改善。

曾任中學輔導教師、諮商心理師的陳志恆說，懲罰性抄寫讓孩子處在「怎麼努力也難以完成」的困境，內心會充滿恐懼、委屈、無力與不安；毒性壓力恐影響掌管學習功能的前額葉皮質，一旦受損，連帶專注、邏輯、思考、推理、判斷及情緒調控都受影響。

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