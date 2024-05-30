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10年42人殉職 台灣消防員職安提2訴求

記者歐陽良盈、黃羿馨、巫鴻瑋、朱冠諭、范榮達╱綜合30日電
新竹市豐邑晴空匯公共空間都被燻黑，地板、牆壁都是焦油，住戶有家歸不得。(圖／民眾提供)
新竹市豐邑晴空匯公共空間都被燻黑，地板、牆壁都是焦油，住戶有家歸不得。(圖／民眾提供)

新竹市「豐邑晴空匯」小火災卻釀大事故，不僅造成2位消防員殉職，迄今D棟100住戶仍回不了家。消防員工作權益促進會昨呼籲政府開放完整的勞動三權工會、全體公務人員納入職安法保障；桃竹竹苗4縣市也宣示加強落實大樓安檢，防患未然。

消防員工作權益促進會昨天到立法院外開記者會，他們說，10年裡已有42位消防員不幸殉職，促進會提出「顧職安」、「組工會」訴求，政府至今仍以錯誤的政策管理；現行公務員職安法規為「公務人員安全及衛生防護辦法」，內容完全未提及如何監督機關保障公務員職業安全，缺乏職安專業機關的監督、裁罰和勞檢機制，遠不及勞工適用的職業安全衛生法。

「政府長期忽視公務體系的職業安全」消防員工作權益促進會表示，政府只想將消防員職安納入消防法，球員兼裁判，根本無法落實職安法監督精神；應讓全體公務員納職安法，呼籲朝野立委加速消防改革，開放完整勞動三權（包括團結權、協商權、爭議權）工會，改善公務體系職安不足的困境。

促進會表示，去年9月屏東明揚大火後，銓敘部以殘缺團結權、限縮協商權的公務人員協會法草案回應消防員組工會的訴求，一般工會成立門檻為30人，但銓敘部草案門檻400人；協商權也持續限縮警政、消防事項不得協商；甚至完全沒有爭議權。促進會認為根本是敷衍，凸顯公務機關身為雇主的威權心態。

中央有團體為基層消防等公務員爭取權益，地方則要加強落實監督建築防火安全。新竹市議會時代力量黨團要求市府盡速還原事發過程，並專案報告、提升消防設備以保護消防員及市民生命安全；黨團指消防員配備6.9公升空氣瓶，顯然不足，且現有的警報器無法垂直定位，建議配置公升數較高空氣瓶，並可定位。

市長高虹安表示，市府將加強各大樓安全檢查及管委會人員訓練，並編預算添購雲梯車；桃園市長張善政則說，建管處和消防局已成立聯合稽查小組，抽檢16層樓以上集合式住宅，未來也會持續充實消防設備及人力。新竹縣長楊文科說，竹北市21層以上大樓有204棟，已要求消防局和工務處加強社區大樓安檢和防災宣導。

苗栗消防局長匡夢麟則表示，縣內9棟16層樓以上大樓每年都會安檢1次，全縣今年底前將有7輛雲梯車，未來會加強防災演練因應。

預算 張善政 勞工

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