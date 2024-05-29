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學者：台灣若堅持非核家園 2050淨零不可能

記者林海／台北29日電

國發會主委劉鏡清對核能釋出正向態度，學者也直言，若政府堅持非核家園，把核能排除在能源選項外，那2050年要達到淨零碳排就沒有任何可能性。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，依照政府規畫，要達到淨零，完全依賴再生能源與氫能，以及採用CCUS（碳捕捉、封存）技術的天然氣發電，且每一個規畫都要達標，其中卻是問題重重。

葉宗洸直言，目前CCUS的碳封存，沒有足夠大的場域去實行，至於到2050年要占發電量9%至12%的氫能，政府一直都沒有解釋，作為無碳能源，到底要在哪裡興建氫氣儲存槽。

葉宗洸還指出，再生能源同樣有高度疑慮，因為連2025年的20%都達不到，更何況是2050年的70%，且台灣還有沒有地面、海域空間去興建更多的光電、風電設施。

中央大學管理講座教授梁啟源更說，電力部門占碳排的七成，若不走向無碳，就不可能淨零，但過去七年，無碳能源發電占比只增加五個百分點，根據國發會規畫，未來七年要拉高到30%，這是不可能的任務。

被政府寄予厚望的氫能，梁啟源認為，目前技術仍不成熟，就連日本設定的目標，2030年也只會占到發電量的1%，因此可以說是無濟於事，核電發電歸零，替代機組跟不上，不只是淨零目標達不到，今年、明年都要面臨極大的限電壓力。

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