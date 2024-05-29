WAN-IFRA全球大賽 聯合報系數位訂閱制奪冠

聯合報系27日在丹麥哥本哈根舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）全球大賽獲得最佳數位訂閱制全球冠軍，由協會新任主席Ladina Heimgartner（左）頒獎，聯合報系數據發展部總經理莫家驊（中）代表領獎。(圖／主辦單位提供)

聯合報系推出數位訂閱制產品四年，27日在丹麥哥本哈根舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）全球大賽，拿下「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」全球冠軍。

聯合報系上個月，以相同作品「破解密碼：數據驅動策展計畫如何重塑訂閱成長」，在國際新聞媒體協會（INMA）2024年「全球媒體獎」，獲得大會頒發「最佳訂閱成長計畫」世界第一的肯定。

WAN-IFRA與INMA兩大機構自2021年起設立與「付費訂閱策略」相關獎項，聯合報系是唯一同年獲得兩項「世界第一」的媒體機構。

WAN-IFRA丹麥哥本哈根全球決賽競爭激烈，聯合報系在上月於馬來西亞吉隆坡獲得亞洲第一，27日與來自美洲、歐洲、非洲及南亞地區的洲冠軍得主競爭，獲評審團肯定拿下全球決賽冠軍。評審團認為：「從新聞內容的價值到新聞部的轉型，再到滿足業務需求，聯合報系展示了其絕佳的能力，透過數據驅動的策展方法重塑訂閱增長，使該專案取得巨大成功。」

聯合報系參賽作品以報系數據發展部開發的數據驅動模組—「智慧策展（Curate X Program）」，驗證並提升報系內各平台的付費內容、即時新聞、訂戶互動等轉換成效。27日由聯合報系數據發展部總經理莫家驊代表領獎。

聯合報系已連續三年在全球兩大媒體協會組織（INMA及WAN-IFRA）的數位操作、訂閱制策略締造台灣紀錄，2022年聯合報數位版入圍 國際新聞媒體協會（INMA）的「最佳訂閱制利基產品」及「最佳新聞室轉型創新方案」，並在後者獲全球第三名。去年聯合報數位版參加WAN-IFRA最佳訂閱制計畫競賽，以亞洲冠軍晉級世界賽，最後獲全球Top 5。