黃仁勳讚台灣處AI中心 訪台私人行程受矚 稱已會張忠謀

輝達執行長黃仁勳。（路透）

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 26日抵台之後，昨（28）日接受媒體訪問時，台灣已處於AI 的中心點，利用這個絕佳機會對台灣非常重要。他來台再掀AI熱潮，第一個正式公開行程是6月2日在台大演講，但私人行程備受外界矚目，他透露，已與台積電創辦人張忠謀夫婦餐敘。

中央社報導，黃仁勳昨天現身台北市四平商圈並受訪表示，沒有與賴總統見面的計畫，不過他也強調，台灣已處於AI的中心點。黃仁勳說，世界上所有使用AI的電腦，很大部分受惠於台灣貢獻，這是一個非常好的開端，台灣持續投資AI，他強調「我也很期待提供協助」。

至於外傳輝達將在台設立第二座AI研發中心，設置地點將會是台南或高雄擇一，但研發中心的設置、不斷電資訊處理系統的電力供給等問題，仍需要經濟部等跨單位的協助。經濟部表示，此事還不確定，可能過兩天會比較明朗，到時會由輝達宣布。

輝達與台積電合作多年，讓外界津津樂道還有張忠謀與黃仁勳的忘年之交。

張忠謀先前於公開活動不時提到黃仁勳的名字，近期張忠謀更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳的評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。

業界人士透露，黃仁勳本來就常在台北出沒，而且常去張忠謀家拜訪串門子，最愛吃麻婆豆腐、炒牛肉等家常菜，且由張忠謀夫人張淑芬親自下廚。

張忠謀和黃仁勳的接觸，最早可回溯到輝達創立後的第三年（1995年），當時32歲的黃仁勳曾寫信給張忠謀，詢問台積電能否幫忙輝達代工生產晶片，當時輝達還是名不見經傳的公司，但沒想到張忠謀收到信後就直接打電話到輝達公司。