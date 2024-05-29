國發會主委劉鏡清：不排斥重啟核能

國發會主委劉鏡清（右二）表示，不排斥核能重啟，但這牽涉法令問題，要等立法院決議。(記者賴昭穎／攝影)

國發會主委劉鏡清昨天表示，如果朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，他與和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝都是理性看這件事，因為三人都是來自產業界；對於核能的看法，他提出三原則，第一個看電夠不夠，第二是低碳電夠不夠及如何減碳 ，第三是2050淨零目標。

劉鏡清昨與媒體記者茶敘，被問到如何落實2050淨零碳排政策目標，以及核二、核三廠延役等問題時指出，2050淨零路徑一定是滾動式調整，是否納入核能是個問號，核能是低碳能源，但能否成為綠能 有賴於核廢料有無良好貯存，「有良好貯存，就有機會成為綠能」。他也說，電力方面國發會會尊重經濟部。

劉鏡清指出，他在跨部會會議中有請台電估算未來電力需求，也提醒台電注意AI （人工智慧）電力需求，因為AI發展可能會增加三成電力需求，最新的AI伺服器和傳統的CPU伺服器電力需求可以差到十倍，台電說可隨時增加機組，但他認為增加機組會有碳排問題要解決。

劉鏡清說，台電表示如果電不夠，最壞打算還是可以做，但他認為靠的還是較多碳排的電，政府要去解決廠商的問題，廠商需要低碳能夠出口，他和郭智輝都是從產業界來，很清楚廠商的需求和想法。他話鋒一轉說，「兩年前發生什麼事我們都很清楚（意指三○三大停電），我們兩年前都有提醒賴副總統，他都很清楚」。

針對核電廠延役，劉鏡清說，這牽涉法令問題，要等立法院決議，要看社會認同、安全也做好，這會是開放式討論，行政部門未來會依立院決議依法做該做的事。他指出，現在只剩核二、三廠，但核二重啟可能要四年以上；核能重啟如果朝野有共識，他本身沒有排斥，對他來講，只能在有限範圍內去減碳。

劉鏡清說，他最看好的是綠氫，根據國際間的報告，綠氫2030年有機會起來、2035年成熟商轉。尤其中研院已經有把天然氣轉成藍綠氫的技術，藍綠氫屬於零碳，成功的話可進入商轉，中研院估計成本和現在的綠電一樣。

劉鏡清指出，中研院院長廖俊智說，中研院實驗室做出來的效果很好，如果能成功，就有機會把天然氣變成綠電，他將於6月6日和廖俊智細談進一步計畫。