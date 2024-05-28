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台版「九龍城寨」原來藏在台東 遊客驚：太像了啦

記者尤聰光／台東即時報導
台東市區中央傳統市場附近也有一處類似九龍城寨場景的老建物。(記者尤聰光／攝影)
台東市區中央傳統市場附近也有一處類似九龍城寨場景的老建物。(記者尤聰光／攝影)

台灣台東太麻里鄉50多年歷史的第一公有零售市場，近來成網傳熱門打卡景點，原來中央走道因兩側建築外觀和香港九龍城寨有幾分神似，被稱為台版九龍城寨。遊客說：「太像了啦！」

「第一眼有錯置的感覺！」台中鄭姓遊客說，朋友PO給她看後，特地跑來台東朝聖，果然很像，建築舊舊的，尤其是站在2棟相對的建築中間，抬頭看讓人以為來到香港九龍城寨。

位於太麻里鄉老街中心的第一公有零售市場，約於民國55年建造，是大型集合式住商社區建築體，日前有人拍了1張照片PO網分享，意外讓這處不起眼地方熱議，成為網拍景點。

有網友說「台東也有九龍城寨？」「也很像電影功夫裡面的場景」；「不知道裡面有沒有住伍世豪和雷洛」；「那裏是鼎爺的地盤無誤」、「也有像國貿新村」。

在地居民說，「市場一樣熱鬧，但不知道會是景點。」裡面很老舊大家都知道，但確實有不少年輕人在裡面拍照，裡面也沒有比櫻木花道平交道和曙光園區好看，不知道有甚麼好拍的。

據了解，台東除太麻里鄉有神似香港九龍城寨的地方外，市區中央傳統市場附近也有一處類似九龍城寨的場景老建物，而這兩處目前沒有被廣為人知，成為少數人隱藏版的打卡景點。

台東太麻里鄉50多年歷史的第一公有零售市場，近來成網傳熱門打卡景點，原來中央走道...
台東太麻里鄉50多年歷史的第一公有零售市場，近來成網傳熱門打卡景點，原來中央走道因兩側建築外觀和香港九龍城寨有幾分神似，被稱為台版九龍城寨。(記者尤聰光／攝影)
太麻里鄉老街中心的第一公有零售市場，約於民國55年建造，是大型集合式住商社區建築...
太麻里鄉老街中心的第一公有零售市場，約於民國55年建造，是大型集合式住商社區建築體。(記者尤聰光／攝影)

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