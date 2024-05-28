我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

陳白立出任調查局長 查綠能黑金列為重點

記者蔣永佑、張宏業／新北28日電
法務部調查局27日舉行新任局長交接暨宣誓典禮，由調查官出身的陳白立接任局長。(記者胡經周／攝影)
法務部調查局27日舉行新任局長交接暨宣誓典禮，由調查官出身的陳白立接任局長。(記者胡經周／攝影)

調查局昨舉行局長交接典禮，法務部長鄭銘謙主持，7位前局長、10位副局長到場觀禮，新任局長陳白立揭示「維護國家安全，偵辦重大犯罪」兩大工作主軸，並提出五大工作重點。調查人員說，局長歷經8年、3任檢察官出任，昨重回「展抱人」，對調查局內部意義重大。

陳白立因國安專業脫穎而出，任國家安全維護處長期間，偵辦20件重大國安案件。據指出，他在選前常入總統府報告兩岸國安情勢，新竹縣調查站主任期間，偵破不少機敏營業秘密竊取案，兩大因素是他出線主因。

陳白立是繼前局長汪中一之後，第二位調查局處長直升局長，調查班卅期，比3位現任副局長孫承一、吳以公、吳富梅期別資淺，也沒當過六都處長；他強調未來在國安、肅貪和科技辦案，會向3位副局長請益，3位副局長也表示會盡力協助。

陳白立宣示上任後五大工作重點，包括全力維護國家安全，加強偵辦反滲透等國安案件；加強打擊重大犯罪，首重打詐、貪瀆、食安及重大毒品犯罪；提升國家資安量能，聯手國際反制中國大陸假訊息及認知作戰；健全營業秘密保護，全力偵辦竊取國家核心關鍵技術洩漏境外敵對勢力；持續強化工作紀律，要求同仁遵守依法行政、行政中立和程序正義。

其中詐騙是民怨之首，陳白立說，調查局人力不如警方，會調整適當能力配合政府施政重點，針對國際性或集團性詐騙優先處理。另外台南八八槍擊案和正副議長賄選案，外界質疑綠能黑金掛鉤，陳指綠能弊端確是黑金結構的共生體，未來會將綠能黑金列為工作重點。

綠能 毒品 資安

上一則

結束對台軍演後 陸罕見東海展開近3周實彈射擊訓練

下一則

TikTok若落地美國 黃彥男：可減少假訊息

延伸閱讀

解放軍圍台軍演 台國安人士分析北京4大目的

解放軍圍台軍演 台國安人士分析北京4大目的
桃園頻跳電 卓榮泰:電路是國安層次問題

桃園頻跳電 卓榮泰:電路是國安層次問題
來愈多逃愈多 「觀宏專案」釀國安、治安隱患

來愈多逃愈多 「觀宏專案」釀國安、治安隱患
傳前綠委黃世杰接法務部政次 基層批酬庸

傳前綠委黃世杰接法務部政次 基層批酬庸

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

2024-05-20 20:25

超人氣

更多 >
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚