陳白立出任調查局長 查綠能黑金列為重點

法務部調查局27日舉行新任局長交接暨宣誓典禮，由調查官出身的陳白立接任局長。(記者胡經周／攝影)

調查局昨舉行局長交接典禮，法務部長鄭銘謙主持，7位前局長、10位副局長到場觀禮，新任局長陳白立揭示「維護國家安全，偵辦重大犯罪」兩大工作主軸，並提出五大工作重點。調查人員說，局長歷經8年、3任檢察官出任，昨重回「展抱人」，對調查局內部意義重大。

陳白立因國安專業脫穎而出，任國家安全維護處長期間，偵辦20件重大國安案件。據指出，他在選前常入總統府報告兩岸國安情勢，新竹縣調查站主任期間，偵破不少機敏營業秘密竊取案，兩大因素是他出線主因。

陳白立是繼前局長汪中一之後，第二位調查局處長直升局長，調查班卅期，比3位現任副局長孫承一、吳以公、吳富梅期別資淺，也沒當過六都處長；他強調未來在國安、肅貪和科技辦案，會向3位副局長請益，3位副局長也表示會盡力協助。

陳白立宣示上任後五大工作重點，包括全力維護國家安全，加強偵辦反滲透等國安案件；加強打擊重大犯罪，首重打詐、貪瀆、食安及重大毒品 犯罪；提升國家資安 量能，聯手國際反制中國大陸假訊息及認知作戰；健全營業秘密保護，全力偵辦竊取國家核心關鍵技術洩漏境外敵對勢力；持續強化工作紀律，要求同仁遵守依法行政、行政中立和程序正義。

其中詐騙是民怨之首，陳白立說，調查局人力不如警方，會調整適當能力配合政府施政重點，針對國際性或集團性詐騙優先處理。另外台南八八槍擊案和正副議長賄選案，外界質疑綠能 黑金掛鉤，陳指綠能弊端確是黑金結構的共生體，未來會將綠能黑金列為工作重點。