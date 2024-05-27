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台灣史巨擘曹永和故居未被認定為古蹟 台大表尊重

記者李芯／台北即時報導
台灣史研究巨擘曹永和故居位於台北市溫州街52巷台大日式官舍，面臨都更危機。(記者余承翰／攝影)
台灣史研究巨擘曹永和故居位於台北市溫州街52巷台大日式官舍，面臨都更危機。(記者余承翰／攝影)

台北市政府召開文資審議大會，認定台灣史巨擘曹永和曾居住的溫州街52巷2、4、6、8號日式宿舍群，並非古蹟、歷史建築或紀念建築。對此，台大校方表示尊重，並期望將有價值的文史人物及脈絡，納入學校未來學術教育活動中。

台北市大安區溫州街52巷共有4棟、8戶日式宿舍，台灣史巨擘、中研院院士曹永和曾居住其中6號宿舍，去年台大拆除1號、3號的一棟宿舍，文史學者與文資團體則積極搶救其餘建築。日前文化團體就發起連署，認為該宿舍群見證了溫羅汀、城南、大學立足發展的歷史，大學城溫羅町恐將失去歷史深度，台灣也將失去紀念台灣研究先驅曹永和最重要的場域。

台大發布聲明指出，「台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會議」第171次會議，未將台大所管、大安區溫州街52巷2、4、6、8號日式宿舍指定為古蹟、歷史建築或紀念建築。台大校方說明，在審議會議中已表達對於歷史及文化資產的尊重，同時提出「意象保存」的概念，期望將有價值的文史人物及脈絡，納入學校未來學術教育活動中。

台大表示，對於曹永和院士的勤勉自學精神及卓越學術貢獻深感敬佩，未來除了在曹永和長期工作的台大圖書館博物館群舉辦策展及相關活動外，也期待與曹永和文教基金會合作，延續曹永和對東亞海洋史及台灣島史的學術研究，並進行相關教育活動，促進文化傳承。

古蹟 博物館 圖書館

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