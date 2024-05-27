雙親都是數學老師 宜蘭高中林昀臻獲歐洲女數奧銀牌

宜蘭高中林昀臻（右）獲歐洲女子數學奧林匹亞競賽銀牌獎，她的父親林皓尉（左）、母親楊明雯都是宜中數學教師，對女兒的成果既感動又欣慰。(記者陳敬丰／攝影)

台灣宜蘭高中數理資優班 二年級學生林昀臻上月代表國家隊征戰歐洲女子數學奧林匹亞競賽，取得銀牌成績。她的父母都是宜中數學教師，從小耳濡目染，對數學產生濃厚興趣，這次拿到銀牌也取得台大數學系的保送資格，盼進入台灣最高學術殿堂繼續鑽研。

林昀臻來自數學家庭，父親林皓尉、母親楊明雯是台師大同學，後來都在宜中教數學。林皓尉說，沒有特別培養女兒的數學能力，但她從小展現興趣，在同齡孩子中非常特別，他們也順其自然，給女兒練習不同題目，練著練著青出於藍，上高中後夫妻倆反而要找女兒幫忙解題。

林昀臻進入宜中數資班後，繼續在數學之路發光，她的老師藍格維說，很少看這樣的學生，數學比較困難枯燥，她卻能始終享受其中。從高一到高二，林昀臻持續參加數學營隊，去年通過數奧初選，經過3個月培訓成為4人小隊的一員，隊友都來自台中一中、北一女等升學 名校。

2024第13屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽4月11日到17日在喬治亞的茨卡爾圖博舉行，共54個國家、212名學生參加，我國本屆首度派隊參賽。林昀臻說，比賽時很緊張，怕自己實力不夠，但更高興有機會和世界各地的好手競爭。她最後取得銀牌獎，成績超過7成參賽者，中華隊共取得1金、1銀、1銅。