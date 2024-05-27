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現存唯一功勳軍艦 中海艦無處收留 國防部促各縣市爭取

記者程嘉文／台北27日電
戰場「老兵」需要關懷 我現存唯一擊沉共艦的登陸艦「中海號」，在各方奔走下終被列為重要古物並獲得修繕，如今卻落得無處收留的窘境。(本報資料照片)
戰場「老兵」需要關懷 我現存唯一擊沉共艦的登陸艦「中海號」，在各方奔走下終被列為重要古物並獲得修繕，如今卻落得無處收留的窘境。(本報資料照片)

國軍現存唯一曾擊沉共軍艦艇的登陸艦「中海」號，2010年退役，海軍一度考慮將其以廢鐵標售，但在艦上老兵等各方人士奔走下，爭取到文化部將其列為重要古物。2021年8月23日，台南市府與海軍簽訂備忘錄，計畫將中海艦運至安平陳展。日前國防部答復立委質詢時卻承認，雖然已對中海艦進行基本修繕，但未來花落誰家，已經再度回到原點，「我們鼓勵各縣市政府來爭取」。

日前民眾黨立委林憶君質詢，從海軍的預算解凍報告顯示，雖然去年度文化部與海軍編列了7000多萬元(台幣，以下同)修繕中海艦，今年海軍又編了3300萬元相關經費，但原本由台南市接手陳展的計畫卻未協調成功。她質疑，海軍是否仍想將唯一功勳艦給拆掉？或是只能一年又一年撥款修理，找不到地方政府願意接手？

國防部副部長柏鴻輝回答，國防部希望歷史保存，也在文化部協調下，希望中海艦未來能夠恢復到原貌，讓國人參訪；國防部也鼓勵各縣市政府爭取，相信必然有加分作用。他並強調，國防部態度積極，會繼續努力。

文化部文資局副局長粘振裕表示，國防部作為中海艦的所有者與管理者，需要提出修繕、活化計畫；文化部身為主管機關，在補助第一階段的基本修復之後，對於國防部未來提出內裝整修的方案，也會全力支持。為何原本由台南接手的計畫生變？應該是市府原本規畫遭質疑後撤案。

台南市副市長葉澤山稱，市府並非放棄中海艦，現階段重點應是海軍趕快加速修復，才能同步討論停放及再利用方式；下階段包括細部修復、設計，完成後才能發包，至少還要兩年。據他了解，目前經費尚未著落，希望中央趕快編列。

國防部 預算 共軍

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