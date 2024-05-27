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家長疼愛過頭 易養出語言遲緩兒皇帝

記者鄒尚謙／台北27日電

阿嬤疼孫，疼過了頭，最後可能變「憨孫」，一名兩歲多的小男童講不出完整字句，只會發出「哼」、「餓」、「好」、「咿」等單字，原因竟然是阿嬤過於疼愛孫子，只要聽到乖孫喊「咿」，就餵東西，用腳踢鞋，就蹲下來幫忙繫鞋帶，而男童父母又放任其使用平板，不會要求孩子將話說完，以致語言發展遲緩。

台灣職能治療學會副秘書長、衛福部立台北醫院復健科技術長張婉嫈表示，家長過度照顧小孩，就可能養出缺乏語言能力的「兒皇帝」，孩子只要「咿」一聲，家長就開始幫忙，久而久之，孩子難以透過一個完整句子陳述需求，不論想要、不想要，統統都發出「咿」的聲響。

例如，該名阿嬤只要聽到孫子發出「咿」一聲，就認為其肚子餓，馬上準備零食，這讓孩子不用說完一句話，需求就被滿足，當然就會失去溝通、講話等動機，導致語言發展遲緩。

馬偕紀念醫院早期療育評估中心主任陳慧如表示，全台約有五成小朋友因「環境剝奪」而導致語言發展遲緩，大人最常犯的錯誤就是只問「好不好？要不要？等問句，孩子只要搖頭、點頭，就可以做出回應，或是動動手指，往冰箱一指，家長就知道其需求，久而久之，就懶得學講話。

陳慧如提醒家長，與孩子對話時，應採用開放式問句，引導孩子陳述自己需求及感覺。若小朋友無法說出完整句子，大人可以說出來，供孩子學習、模仿。此外，善用「親子對話式共讀」，每天陪同孩子閱讀繪本，讓孩子「回答」，以便發展語言能力。

國立嘉義大學幼兒教育學系教授兼研發長葉郁菁建議，家長和孩童互動時，應該放慢講話速度，並留意「句子長短」，增加詞彙數量，減少使用「NO、不行、不可以」等短語，並嘗試讓孩子講出自身感受及想法。

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