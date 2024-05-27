3C保母影響 台灣去年增萬名遲緩兒「會聽不會講」

在3C保母陪伴下，幼童不哭不鬧，但專家提醒，如長期缺乏親子互動，孩子可能出現後天性語言發展遲緩。(記者林伯東／攝影)

2023年台灣遲緩兒通報個案3萬4781人，2011年僅1萬5848人，12年增一倍以上。馬偕醫院早期療育評估中心臨床發現，受3C保母影響，後天訓練不足的遲緩兒占三成，去年即增加1萬名「會聽，但不見得會講」幼兒個案，原因在於缺乏親子 互動和生活經驗，以致發展遲緩，語言表達能力不足。

馬偕醫院早期療育評估中心主任陳慧如表示，少子化已成為國安問題，新生兒變少，但發展遲緩兒童人數卻逐年增加，著實令人擔憂，政府應正視問題的嚴重性。

分析發現，台灣發育遲緩男童人數明顯多於女童，以去年為例，通報3萬4781例，其中男性2萬3823人，女性1萬958人。大部分遲緩兒是在就讀幼兒園後，老師發現學生不對勁，才提醒家長尋求醫療協助，僅兩成於三歲前，接受正規早療。

受後天因素影響的遲緩兒占比愈來愈高，馬偕早療中心統計，環境刺激不足，以致語言發展遲緩的幼童已達門診個案的三成，且偏遠地區情況更嚴重。以南投縣為例，後天訓練不足的語言發展遲緩兒占比達六成，預估全台近五成孩童深陷語言發展的困境中。

3C保母是造成孩子語言能力遲緩的主因，陳慧如指出，大部分家長工作忙碌，或想減少麻煩，只要小朋友哭鬧，就習慣打開手機、平板，讓孩子觀看影片、卡通。在缺乏親子互動、生活經驗之下，父母疏於與孩子對話，長期下來，將導致孩子語言表達能力不良。

陳慧如指出，幼童經常觀賞影音媒體，接受聲光等感官刺激但缺乏環境刺激及親子互動，這無助於語言發展，門診發現，後天性語言遲緩孩童最大特點為「聽得懂，但不太會講」，只能講單字，無法講出具有邏輯的一段話。