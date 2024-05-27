我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

3C保母影響 台灣去年增萬名遲緩兒「會聽不會講」

記者鄒尚謙／台北27日電
在3C保母陪伴下，幼童不哭不鬧，但專家提醒，如長期缺乏親子互動，孩子可能出現後天性語言發展遲緩。(記者林伯東／攝影)
在3C保母陪伴下，幼童不哭不鬧，但專家提醒，如長期缺乏親子互動，孩子可能出現後天性語言發展遲緩。(記者林伯東／攝影)

2023年台灣遲緩兒通報個案3萬4781人，2011年僅1萬5848人，12年增一倍以上。馬偕醫院早期療育評估中心臨床發現，受3C保母影響，後天訓練不足的遲緩兒占三成，去年即增加1萬名「會聽，但不見得會講」幼兒個案，原因在於缺乏親子互動和生活經驗，以致發展遲緩，語言表達能力不足。

馬偕醫院早期療育評估中心主任陳慧如表示，少子化已成為國安問題，新生兒變少，但發展遲緩兒童人數卻逐年增加，著實令人擔憂，政府應正視問題的嚴重性。

分析發現，台灣發育遲緩男童人數明顯多於女童，以去年為例，通報3萬4781例，其中男性2萬3823人，女性1萬958人。大部分遲緩兒是在就讀幼兒園後，老師發現學生不對勁，才提醒家長尋求醫療協助，僅兩成於三歲前，接受正規早療。

受後天因素影響的遲緩兒占比愈來愈高，馬偕早療中心統計，環境刺激不足，以致語言發展遲緩的幼童已達門診個案的三成，且偏遠地區情況更嚴重。以南投縣為例，後天訓練不足的語言發展遲緩兒占比達六成，預估全台近五成孩童深陷語言發展的困境中。

3C保母是造成孩子語言能力遲緩的主因，陳慧如指出，大部分家長工作忙碌，或想減少麻煩，只要小朋友哭鬧，就習慣打開手機、平板，讓孩子觀看影片、卡通。在缺乏親子互動、生活經驗之下，父母疏於與孩子對話，長期下來，將導致孩子語言表達能力不良。

陳慧如指出，幼童經常觀賞影音媒體，接受聲光等感官刺激但缺乏環境刺激及親子互動，這無助於語言發展，門診發現，後天性語言遲緩孩童最大特點為「聽得懂，但不太會講」，只能講單字，無法講出具有邏輯的一段話。

陳慧如提醒，一歲孩童應可講一些簡單的單字，到了一歲半，至少可講20個單字，兩歲則約50個單字，到了三歲應可講出「我要吃飯」等含主詞、動詞與受詞的句子。家長如發現孩子詞彙量不足，或講不出完整句子，就應陪同至兒科就診，或至大型醫院健兒門診，及早接受篩檢及治療。

遲緩兒年年增加 製表／元氣中心
遲緩兒年年增加 製表／元氣中心

親子

上一則

家長疼愛過頭 易養出語言遲緩兒皇帝

下一則

賴：藝人政治表態應諒解 馬辦：何時稱「中國人」需被原諒？

延伸閱讀

理財問答／養育一個孩子要花多少錢？

理財問答／養育一個孩子要花多少錢？
防憾事無證據 托嬰中心監視影像將強制上傳雲端

防憾事無證據 托嬰中心監視影像將強制上傳雲端
虐打上海九旬老人還捲走200萬 保母被判返還本息：錢花完了

虐打上海九旬老人還捲走200萬 保母被判返還本息：錢花完了
預防兒虐新制 保母訪視增至每年6次 遭轟沒配套

預防兒虐新制 保母訪視增至每年6次 遭轟沒配套

熱門新聞

鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名