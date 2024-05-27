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台灣國中小英語課 程度M型化兩個世界

台灣新聞組／台北27日電
南投市平和國小寓教於樂，用遊戲提升學生的英語單字能力。(圖／平和國小提供)
南投市平和國小寓教於樂，用遊戲提升學生的英語單字能力。(圖／平和國小提供)

賴清德總統推動雙語教學政策，提升學生英文程度，但實地走一趟國中、小教學現場，卻是「一堂英語課兩個世界」。有國小高年級生26個英文字母都認不全，卻也有同齡學生可與外國人流利對話，不少英語能力強的學生，把國小英語課當成自修、寫作業課程，老師無暇顧及只能默許，呈現英語能力M型化的極端現象。

台灣推動英語教學，依教育部課綱規定，國小三年級起每周排課，台中市有8成公立小學，小一、小二就利用每周一堂彈性課程教英文。不過，對許多幼兒園時期就讀「雙語班」，或在外補習英文的學生而言，程度實在太簡單。

就讀公立國小六年級的林姓學生，已通過全民英檢中級。「每周有兩堂英文課，聽了比跳繩還要累。」她在日誌寫下，學校教英文跟學ㄅㄆㄇ一樣，不少同學因課程太無聊當成「寫作業課」，其他同學卻因聽不懂感到無趣，盼正視問題嚴重性。

陳姓教師的孩子在台中市區讀國小，幼兒園沒補習英文，上國小後依教育部政策「快樂學英語」、「從生活中學英語」，但小三起孩子跟不上學校進度，小四考試成績掛車尾。

陳姓教師說，後來得知英文教師有「社區壓力」，多數家長都送孩子去補習，希望學校提高考試難度，沒補習的孩子成績吊車尾，他還被老師約談說「老師的孩子卻沒去補習」，只好「從眾」讓孩子去補習班，成績才提升。

蔡姓國小校長說，國小英文沒能力分級，學生程度落差大，有小六學生26個英文字母都認不全，但有同齡學生已通過全民英檢中級，甚至參加全英語演說或朗讀比賽；上國中後程度落差更大，為指導英文程度低的學生，只能默許程度好的學生在課上寫其他作業。

「百貨公司是什麼？」南投國姓的南港國小英語教師林儷穎說，南投沒有百貨公司，山上孩子沒去過，也沒在電視上看過，學英文單字時學生沒概念，要重新解釋；介紹世界各國時，也要先提升外來文化認知，再教英文課程。

南投縣國教輔導團國小組英語領域召集人陳彥文說，南投國小學生英文程度M型化不像台中嚴重，但英語能力普遍比較差，偏鄉地區因家庭環境、資訊落差、外來文化刺激不足等，讓教學受阻。

彰化有國小校長說，偏鄉孩子若想加強英文，需到鄰近市鎮補習，家長需克服交通接送與經濟負擔，偏鄉孩子英文程度相差不大，主要集中中後段、甚至後段班。

字母 教育部 賴清德

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