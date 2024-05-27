歷史建築許梓桑古厝 基隆市公告擴大範圍

基隆市政府更正公告，把歷史建築「許梓桑古厝」屋前駁坎、階梯和屋後山坡土地納入範圍，以利保存整體景觀。記者邱瑞杰／攝影

基隆市歷史建築「許梓桑古厝」原本僅限建築本體，市府今將重新公告新增範圍，把屋前駁坎、階梯和屋後山坡土地納入，以利保存這處歷史建築及周邊整體景觀。

文化部國家文化資產網介紹「許梓桑古厝」內容，提及許梓桑在日治時代是基隆頗具名望人士，曾擔任基隆街庄長、基隆區長、基隆街助役、基隆街協議會員、台北州州協議會員、慶安宮與城隍廟管理人。現存古厝是許晚年時，在山腰興建的「慶餘堂」三合院建築。

許桑梓古厝1931年完工，土地為國有地。基市府2004年3月1日公告許桑梓古厝為歷史建築，建築配置分成基座量體（第1、2層）及三合院（第3層）。建材採用日本 時代TR磚，因地處山坡迎風面，受風化侵蝕損毀，保存狀況不佳。

基隆市古蹟 歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，去年討論將許梓桑古厝主體周邊約748平方公尺土地納入歷史建築範圍，以利保全建築全貌。市府今年4月16日公告，因格式有誤，今天將再公告30天。

納入「許梓桑古厝」歷史建築範圍，包括通往古宅道路前，及往許梓桑古厝的路上有許多磁磚繪畫，內容描繪古厝及基隆特色景點，古典哥德體書寫中文的磁磚畫及邊坡駁坎等，具有風水地形及觀覽必要用地，所以公告登錄。