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逾3000人連署搶救 台灣史巨擘曹永和故居能否保留將揭曉

記者何定照／即時報導
位於台大周邊溫州街的台灣史研究巨擘曹永和故居面臨都更危機，北市府27日早上將啟動文資審議大會，決定該故居是否具文資身分。(記者何定照／攝影)
位於台大周邊溫州街的台灣史研究巨擘曹永和故居面臨都更危機，北市府27日早上將啟動文資審議大會，決定該故居是否具文資身分。(記者何定照／攝影)

位於台灣大學周邊台北市溫州街的台灣史研究巨擘曹永和故居面臨都更危機，包括台大教授在內的學界人士日前發起連署爭取該故居登錄文資，至今逾3000人連署，身為國家文化藝術基金會董事長的詩人向陽等人也參與。北市府於當地時間27日早上將啟動文資審議大會，決定包括該故居在內的兩棟宿舍是否有文資價值。

這份由曹永和文教基金會、台灣大眾史學協會等十餘個文化團體發起的連署指出，包括曹永和故居等溫州街52巷宿舍群，是前身為台北帝國大學的台大創校時興建的第一批宿舍，建於1930年。連署群認為，該宿舍群見證了溫羅汀、城南、大學立足發展的歷史，一旦失去，獨立書店林立的大學城溫羅町將失去歷史深度，大學里社區頓失文化亮點。

連署指出，最不可承受的是，台灣將失去紀念「台灣研究」先驅曹永和最重要的場域。曹永和倡議「台灣島史」，對台灣史研究貢獻卓著，以高中學歷榮獲荷蘭、日本以及國內最高勳獎。1998年曹永和獲選中研院院士後，為回饋社會，捐出畢生積蓄成立「曹永和文教基金會」，持續在民間社會奮力推動台灣史和海洋史學術研究，在相關領域扮演重要角色。

連署表示，但北市文資審議一直忽略曹永和在台大宿舍居住過40年的事實，這正是曹永和從默默耕耘到名揚國際的最重要時光。發起人之一曹永和基金會董事長林玉茹表示，希望北市文資審議能支持保存曹永和故居，一方面向台灣史研究先驅致敬，另一方面，保留溫州街具有歷史意義的大學官舍、日式建築聚落，將是台大和台灣社會最好的教育場域。

北市文資審議大會27日早上舉行，預計將做出曹永和故居是否登錄文資等決議。

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