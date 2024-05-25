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黑白集／魏德聖不是台積電害的

黑白集
導演魏德聖。(記者王思慧／攝影)
導演魏德聖。(記者王思慧／攝影)

導演魏德聖受訪談到台灣電影為何「比較不紅」，說台灣在經濟起飛時選擇了「科技」，韓國則選擇了「娛樂」，所以娛樂包裝的韓流能行銷全球。他說，我們選擇了台積電，但「台積電跟我有什麼關係」，這是他最無力感的地方。引發爭議後，魏德聖道歉，說要請台積電員工免費看電影。

魏德聖的說法，其實不是「失言」，而是認知有問題。其一，經濟起飛年代，韓國和台灣一樣全力發展工業，包括造船、鋼鐵、電子、汽車等；它開始扶植娛樂文化輸出，是上世紀末金大中時代的事。其二，魏德聖談到「選擇」，彷彿文化和科技是「相互排斥」的，有他就無我；事實上，在成熟健全的國家，兩者是並行不悖的。

所以，魏德聖沒有紅到全世界，並不是台積電害的。台灣國際知名的導演李安、侯孝賢，都是自己長年磨劍磨出來的，不是靠補貼，也從未埋怨政府只顧發展科技，也絕不會說出「台積電跟我沒關係」之語。個人的修為和格局，由此高下立判。

台積電能傲視全球，是可喜的事，為什麼要埋怨它剝奪了自己的機會或成功呢？再說，韓流的盛行，除了投注大量資金，更重要的是深入文化的本質和人類的價值。反觀魏德聖的作品，過度講究本土氣味，卻少了人文底蘊。

別再怪台積電了，它真的跟你沒關係！(轉載自聯合報)

台積電 侯孝賢

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