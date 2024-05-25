中邪？國中生畢旅 5人突抽搐發抖送醫

屏東縣消防局接獲報案，花蓮縣某國中5名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐、想吐，送醫治療後皆已平安出院。(記者劉星君／翻攝)

屏東縣消防局昨天凌晨12點13分，接獲報案，一所花蓮縣某國中5畢業旅行學生，在旅館突然出現躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，趕緊報案送醫救治，5人分別為4女1男，意識清楚，但肢體無力，有學生描述在房內看件不明物體，警方調查了解。

據了解，警方調查，學校老師稱陳姓等5名學生，從墾丁大街回到旅館房間後，就突然出現不明原因的嘔吐、抽搐、抖動。有學生描述，在房內看見不明物體。

消防局表示，接獲報案後派恆春、墾丁、車城、滿州等救護車共計4車8人出勤，00時21分回報現場有5名國中生，4女1男，有躁動、哭泣、無力情形，由救護車後送5名患者，1名送恆春醫院，2名南門醫院，2名送恆春基督教醫院治療，患者均意識清楚，生命徵象穩定，肢體無力，發抖想吐。

據當時受到驚嚇的同學曾脫口說出「房間內有靈異現象」、「眼前閃過有人輕生畫面」且「聞到奇特氣味」，隨即就發生嘔吐、昏迷的症狀，讓人不免猜想是不是所謂的「中邪」。學生送醫後，經醫師研判為「過度換氣」症狀，治療後皆已平安出院。

衛福部桃園療養院 副院長李俊宏說，從醫學角度觀察，如此情形出現，常伴隨著兩大因素，首先必須是情緒亢奮、精神疲累下，如國中畢業旅行常是一生一次，學生外出一定是熬夜瘋狂玩樂，此時容易睡眠不足、精神不濟，加上情緒非常亢奮。

李俊宏說，這時再伴隨一種具暗示性的事件，常會是靈異事件，如有人講鬼故事、玩碟仙，或是有人看見了靈異現象，或是過去很流行到鬼屋探險，這時情緒很容易受到外在環境的影響，而出現情緒緊張、躁動，及想吐、過度換氣等症狀，這是心理影響身體的結果。