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中捷被砍少年 父母：原諒嫌犯

記者趙容萱、劉柏均／台中25日電
17歲呂姓高中生搭中捷遭砍傷，他的父親表示，要為中捷列車增加防護盾牌及安全棍，保障民眾安全。(記者黃仲裕／攝影)
17歲呂姓高中生搭中捷遭砍傷，他的父親表示，要為中捷列車增加防護盾牌及安全棍，保障民眾安全。(記者黃仲裕／攝影)

「不必跟我們道歉，我們已經原諒洪姓嫌犯。」台中捷運綠線列車發生隨機砍人事件，17歲呂姓高中生身中3刀受重傷，呂母昨發表公開信表示，對洪姓嫌犯沒那麼恨，可以同理他的處境，也提到「還好兒子第一個被砍，如果是孩童或長者、孕婦，她不敢想像」。呂父則說，將捐贈自己設計的防身盾牌、安全棍，配置中捷列車內。

對此，中捷公司表示，捷運系統全線已配置維安設施設備，保全人員隨身攜帶警棍及口哨，每座車站原本就配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑；中捷攻擊事件後，加派警察與保全人員巡邏，呂父及各界對捷運安全的建議，將持續檢討精進。

中捷砍人意外，造成嫌犯及兩名乘客受傷，其中呂姓少年第1個被砍傷，身上有3處刀傷，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，前天由加護病房轉入一般病房。

呂母昨發表公開信表示，感謝神，感謝英勇幫忙的民眾，也提到「還好兒子第一個被砍，如果是孩童或長者、孕婦，她不敢想像」。

對於洪嫌，呂母說沒這麼恨，可以同理處境，只希望洪嫌知錯勇於承擔，不要心中這麼多仇恨，要轉為善念對待社會，不用跟他們道歉，「我們已經原諒洪嫌了」。

呂父昨受訪說，兒子已可走動，市府提供終身免費搭乘捷運，他問兒子「還敢不敢搭捷運」？兒子回應「敢坐，對中捷有信心」；兒子喜歡打籃球，但因身上3處傷口，背部那刀骨頭都砍斷了，醫師說至少3個月至半年不能打籃球。

「這把刀『砍』在每個父親身上，這種痛真的很痛，希望到我為止。」但呂父昨說，他們不怪洪嫌父母，盼用正能量讓此事落幕。

呂父表示，看到事件發生時，很多人拿雨傘自保，如果當下有器具能阻擋刀械就能減少受傷情形，他還出示自己設計的防身盾牌、安全棍，建議配置在中捷列車內，預估要花台幣200萬元，將籌款捐贈，不要讓台灣的爸媽再遇到這種事情。

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