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25年友愛影城月底熄燈 宜蘭人不捨回憶「謝謝你陪我」

記者戴永華／宜蘭即時報導
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。(記者戴永華／攝影)
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。(記者戴永華／攝影)

台灣宜蘭縣第一家百貨公司位於7樓的友愛影城，難抵疫情後很多人在網路看電影，生意直落，業者決定做到5月底，昨(24)晚有人把消息貼上臉書，粉絲不捨喊「懷念」「再見了，只剩回憶」「便宜的電影沒了」，更有人發起「你在友愛看的第一部電影？」25年友愛影城將帶著宜蘭人的回憶走入歷史。

宜蘭市舊城東路的友愛百貨公司，早年由前縣長游錫堃拜託在阿拉伯經商有成的林昭文，返鄉創辦宜蘭首家百貨公司，1997年元旦開幕，16層樓分層招商做為化妝品、百貨美食及影城餐廳等，友愛影城是百貨開了2年之後才招商進來。

後來宜蘭市又開了蘭城新月百貨，市場競爭，友愛百貨於2016年轉型休閒商業大樓，不再招商，把大部分樓層改出租，7樓影城、8樓宴會廳及飯店維持營運。

疫情後很多人改變影視習慣，改以上網看電影，致影城客人漸少，不過由於友愛影城團體票只要180元，仍是很多老朋友的最愛。影城尤姓業者表示，因租約到期，暫時不再續租，日後再做考量，不過他們還有羅東日新戲院繼續服務大家。

官網公告請已經預購影票券的民眾，歡迎到日新戲院使用，如欲退換票券，可於5月底前至原購買處或友愛影城辦理退換，6月起請到羅東日新辦理。百貨公司副理余文雄表示，雙方租約到5月底，支愛百貨正在辦理另外招租中。

長達四分之一世紀的友愛影城即將畫下句點，讓很多人感到不捨，臉書貼文「這麼突然」「心裡湧起好多的惋惜」「這輩子第一次進場看電影就是友愛影城」「我好多美好的回憶，就要塵封在此了」「謝謝友愛影城」「這個我看電影的起點，向你致上宜蘭人的敬意」，留言充滿懷念與回憶。

今天仍有影迷去看電影，聽到停業消息感到驚訝，有人表示，自從看電影就一直在友愛看，覺得很可惜，感嘆年輕人捨棄友愛，追求流行高消費；一名男子說，影城仍有存在的必要，畢竟跟家裡看電影不一樣。

位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人...
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。(記者戴永華／攝影)
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人...
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。(記者戴永華／攝影)
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人...
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。(翻攝自臉書)
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人...
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。(記者戴永華／攝影)
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人...
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。(記者戴永華／攝影)

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