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補教師附和「社運妹最好上了」遭炎上 2機構速解約永不錄用

記者楊德宜／台北25日電
吳姓補教業老師在IG限時動態轉分享網友文章「社運妹最好上了」，還寫下「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好朋友們，明天再一起去青島東路集合」，不當性平言論引起熱議。圖／取自臉書
吳姓補教業老師在IG限時動態轉分享網友文章「社運妹最好上了」，還寫下「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好朋友們，明天再一起去青島東路集合」，不當性平言論引起熱議。圖／取自臉書

有網友發文指「社運妹最好上了」，一名吳姓補教業老師在IG限時動態轉分享該則文章，還寫下「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好朋友們，明天再一起去青島東路集合」，不當性平言論引起熱議。網友湧入他任職的補教機構社群平台抗議，2家業者火速終止與他的合作關係。

拓普國際教育事業的臉書粉專「拓普鵲 Topedia Urocissa」發出聲明表示，「性別與安全是我們最在乎的事」，針對吳姓講師在個人頁面所發表的不當性別言論，團隊在第一時間得知後同感震驚。經內部調查確認，團隊絕不容許這樣的言論存在，即日起已立刻中止與吳姓講師的一切合作，並解除其於本機構的所有職務與課程，此後永久不錄用。

拓普國際教育聲明表示，性別與安全是團隊最在乎的事，縱使此事件為前同仁發布於個人頁面言論，團隊深感痛心與憤慨，並希望為此做出具體的改變，因此進一步做出以下決定，除了原先與新進同仁所簽訂教師守則等防範措施，我方於未來聘用新進同仁時，將對職務候選人進行更詳細的背景調查，以確保學生之安全。

第二，將檢視原先教師守則是否有任何不足之處，訂出更明確具體的準則，並將增加管理階層巡堂的次數，要求講師確實遵守規範、保持與學生的界線。第三，從本月起將定期聘請外部專家與講師，進行性別教育訓練與機制建立，以強化團隊講師的性別意識，營造職場的性別友善與安全。

聲明表示，團隊絕對支持台灣性別平等的持續發展，在此向台灣各性別、兒少與人權團體致上深切的敬意，捐款予台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、人權公約施行監督聯盟各5萬元，共計20萬元。

旅思文教也在臉書粉專「旅思文教 社會科教學顧問機構」發布聲明，針對吳姓講師在個人社群媒體的轉發不當的文章，調查事情始末後，決定立即結束與吳老師在教學團隊的所有合作。針對吳老師於個人社交媒體的極為不當的言行造成社會紛擾，「我們要向大家表達誠摯的抱歉，同時日後將加強合作講師個人操守的檢核與管理，確保相關事件不再重蹈」。

旅思文教表示，家長的訊息都收到並將一一回覆。團隊將引以為戒，且深切反省，並懇請家長們繼續對於團隊師資進行嚴格的監督和指導，共創良好的教學環境。

旅思文教發布聲明，立即結束與吳姓講師在教學團隊的所有合作。圖／取自「旅思文教 社...
旅思文教發布聲明，立即結束與吳姓講師在教學團隊的所有合作。圖／取自「旅思文教 社會科教學顧問機構」臉書粉專
拓普國際教育事業聲明表示，即日起已立刻中止與吳姓講師一切合作，並解除其於本機構的...
拓普國際教育事業聲明表示，即日起已立刻中止與吳姓講師一切合作，並解除其於本機構的所有職務與課程，此後永久不錄用。圖／取自「拓普鵲 Topedia Urocissa」臉書粉專
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吳姓補教業老師在IG限時動態轉分享網友文章「社運妹最好上了」，還寫下「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好朋友們，明天再一起去青島東路集合」，不當性平言論引起熱議。圖／取自臉書

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