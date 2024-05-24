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周杰倫、五月天想攻大巨蛋 兩道魔咒待解

記者林麗玉、邱書昱／台北24日電

台北大巨蛋何時能舉辦演唱會？亞洲天王周杰倫、五月天阿信等日前都喊話盼能攻蛋，議員期盼破解柯市府設下的「兩道魔咒」。體育局長王泓翔表示，目前遠雄還在找消防安全基金會審查消防逃生避難；有沒有藝人來申請開演唱會？王證實，都有人來向遠雄接洽。

議員汪志冰昨質詢指出，前市長柯文哲當年設下的關卡一，包括符合建築技術規則127條，因大巨蛋觀眾席在地平面下10.5公尺，無法符合建築技術規則127條需在7公尺以內，第一關卡確定很難解套，除非將大巨蛋砍掉重練。

汪志冰說，關卡二需經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，根據遠雄4月8日給北市府發函給台建中心的函文，台建中心也回覆之前都有審過「不會再協助驗證」，目前看，這兩關都走不通？

建管處長虞積學表示，大巨蛋的確不適用建築技術規則127條，主要是當時認為大巨蛋是體育場館，可能會有非體育活動的使用用途，但現在非體育活動舉辦的比例上，都已經有調整，演唱會僅是臨行性使用，會用大型群聚活動管理自治條例來管理。

汪志冰也質疑，台北市今年原本要舉辦的演唱會有48場，一共有高達156萬人次的商機泡湯，遠雄是否有提出今年申請、明年要辦的演唱會？王泓翔說，遠雄現在要先通過消防避難審查，據他了解，應該會找消防安全基金會。

議員秦慧珠表示，遠雄早在多年前就拋出360億元賣掉大巨蛋，如今看準大巨蛋完工啟用，舉辦多場國際體育賽事，傳出中信金組團要以台幣600億元買下。不如北市出資買下大巨蛋，變成台北市的場地，帶動周邊經濟。

蔣萬安表示，如果北市府要買下，會牽涉到財務精算、負擔、分析，會需要體育局思考研議。王泓翔補充，若遠雄股權轉移，需要陳報到台北市政府，相關合約都載明清楚。

柯文哲 周杰倫

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