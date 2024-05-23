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高雄社會住宅偵煙器敏感 煮飯就大響惹怨

記者宋原彰、王勇超／高雄24日電

高雄近年衝刺社會住宅興建數量，首座社宅凱旋青樹社宅啟用不到一年，因偵煙器太敏感、容易誤觸，浴室排水設計不良，乾濕分離效果差，住戶哀怨吃個飯都提心吊膽。社宅品質不佳昨成議員質詢焦點，有議員批，住戶反映一年未獲改善，市府處理怠慢。都發局長吳文彥表示，會積極解決，並召開座談會，誠懇溝通。

凱旋青樹去年7月啟用，今年4月發生強降雨，樓梯間大量漏水，近日也有住戶抱怨消防偵煙器太敏感，煮飯時開油煙機，整棟大樓警報大作，住戶因此不敢開伙、廚房淪為雜物堆，更怨沒有溝管管道，市府也未做意見調查，積怨無處投訴。

「住戶持續反映近一年未獲改善」，議員張博洋昨指，社宅住警器大響，物業公司得知後無法在半小時內關閉，擅將線路剪斷，以致住戶還得向鄰居道歉，此外浴廁排除毛髮阻塞後，三分鐘內仍溢水！市府卻頻甩鍋，稱住戶應自行處理，為何搞得天怒人怨。

住宅發展處長翁浩建表示，當初設計浴廁共用排水孔，不料導致部分住戶淋浴時，水流至廁所。偵煙器部分因涉及法規，會聯合各局處商議應變，也會加強物業管理人員訓練，即時解除誤發的警鈴。更坦承這是「慘痛的教訓」，會避免再發生。

議員陳美雅昨質詢認為，市府除應立法研擬更多弱勢、青年優先入住比例，更要維持社宅品質。都發局長吳文彥表示，近日開座談會，誠懇溝通。副市長林欽榮指會積極評鑑物業管理公司，改善硬體設備，並考量建置App，更細膩面對住戶。

依住宅法規定，政府應輔導、監督與定期評鑑社宅經營管理者，並公告結果；張博洋建議高市府參考外縣市訂定法規成立「社會住宅住戶委員會制度」，避免尚未設住戶委員會的住戶無法表達心聲。並參考桃園、台中建置社宅App，讓住戶能即時反映意見及線上報修。

逢甲大學客座教授曾梓峰說，社宅壽命30、50年以上，政府對社宅經營管理要制度化，售後服務或建後維護，應有專責、專法或專案維護管理，以保障住戶權益。

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