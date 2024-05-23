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任湖南政協並設籍 他失台灣戶籍

記者陳宥菘／台北23日電
陸委會22日表示，國人連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。（圖／取自中新網）
陸委會22日表示，國人連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。（圖／取自中新網）

甫上任的賴政府在兩岸事務祭出第一招。陸委會22日即宣布，台灣人民連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，連上銘喪失台灣地區人民身分。另，連上銘還因接受中資介選遭到檢方通緝

陸委會表示，連○銘（經查為連上銘）先生疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第33條規定，刻正由主管機關查處中；其亦涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入我國選舉而遭檢方通緝。

陸委會指出，連先生經查證在中國大陸設有戶籍，違反兩岸條例第9條之一規定，主管機關已註銷其台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

陸委會稱，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，亦不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政等之職務或為成員。

連上銘現任湖南省政協委員、岳陽市湘岳台胞創業服務中心主任。據中國新聞網今年初報導，連上銘當選政協委員後表示，他將更加致力於做好湘台融合發展的「潤滑劑」，並提到對於初來乍到及計畫到大陸發展的台灣同胞，他將「用過來人的經驗幫助他們少走彎路」。

陸委會表示，中共長期以零和思維對台打壓，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，台人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。

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