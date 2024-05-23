台灣小米 將送進北極末日種子庫

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。(圖／中央大學提供)

小米 為台灣各地原住民 族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。國立中央大學極地研究中心團隊本月25日將前進北極，帶著170種珍貴的台灣小米種原，送至有「末日種子庫」之稱的挪威斯瓦爾巴世界種子庫（Svalbard Global Seed Vault）進行「異地安全備份」，以維繫小米基因多樣性。

這也是台灣保種工作再一進階，根據農業部 資料，台灣自2009年起，已陸續送水稻、雜糧、蔬菜等本土種原入該種子庫保種，其中雜糧以大豆最多，蔬菜則是菜豆與茄子為多。亞洲世界蔬菜中心近年也將萬餘份蔬菜種子送至該庫，做為世界作物種原備份保存之用。

斯瓦爾巴全球種子庫為全球農業的諾亞方舟，2008年建立於挪威斯瓦爾巴群島的斯匹次卑爾根島。透過全球各國政府、研究機構和非政府組織之捐贈，截至今年已收藏450萬種植物種子的樣本。

農業部農業試驗所所長林學詩表示，農試所在31年前就開始建立國家的作物種原庫；團隊指出，小米不僅是食物來源，也是台灣文化和歷史的關鍵象徵，對於塑造「台灣認同」具重要價值與意義。總計400多種小米，除今年的入庫任務之外，未來也將分批入庫，以確保在自然災害、疫情、戰爭或其他全球性危機中，提供安全的保護場所。

辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維表示，全球暖化下，現有的農業品系很難應付突如其來的旱災、水災，但小米耐乾旱，抗病性又強，如今被放在全球種子庫和國際分享，對全球農業永續發展至關重要。

此行除了極地研究中心代表外，還包括李家維、農業部國家作物種原中心研究員陳述、中央大學校長周景揚、地科學院長許樹坤，還有台灣原住民代表等，將親自參與當地的入庫典禮。