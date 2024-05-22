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薪資約多3倍 台灣運安會調查官跳槽星宇航空

中央社台北22日電
運安會調查官跳槽到星宇航空擔任機師，薪水三級跳。圖為星宇航空董事長張國煒。(星宇航空提供)
運安會調查官跳槽到星宇航空擔任機師，薪水三級跳。圖為星宇航空董事長張國煒。(星宇航空提供)

台灣國家運輸安全調查委員會最近有1名調查官跳槽到星宇航空，薪資馬上多了約3倍，運安會坦言留不住人。

運安會主委林信得今天告訴中央社記者，這名調查官很優秀，他極力挽留，但航空公司目前缺機師，提供的待遇非常優渥，運安會尊重調查官的選擇。

據了解，這名運安會航空組調查官的月薪約新台幣10多萬元(逾3100美元)，星宇航空提供的待遇多了約3倍。

這名航空組調查官原本是長榮航空A330機隊機師，5年前到運安會服務，仍持續維持合格的機師體檢證，很容易再重回本行。

2022年，1名有飛行經驗的民航局檢查員也被挖角到星宇航空。

星宇航空公關長聶國維今天告訴中央社記者，星宇航空的新飛機一直在增加，需要更多機師，星宇航空挑選各方優秀人才，除星宇自行培訓外，也有來自其他航空公司。

運安會共有包括航空、水路、鐵道及公路4個調查組，航空組中具飛行經驗及水路組中具船長資格的調查官待遇最高，因仍無法與航空公司及海運公司相比，人員招募並不容易。

去年，運安會水路組1名具船長資格的調查官也離職，目前擔任同樣具高薪的引水人職務。

長榮

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