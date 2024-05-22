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健保補充保費費率擬漲至3% 衝擊存股族

台灣新聞組／台北22日電
健保署研擬打開補充保費單筆上限。(本報資料照片)
健保署研擬打開補充保費單筆上限。(本報資料照片)

上路11年的補充保費制度，即將出現重大變革，健保署研擬打開補充保費單筆上限，希望採無上限，且金額愈高，費率愈高。此外，提高補充保費費率，現行為2.11%，希望補足與一般保費5.17%之間的落差，擬調升至3%，不過，因涉及修訂相關法源，今年不會上路。

健保署長石崇良說，分析健保財務結構，8成來自一般保費（薪資所得者繳納），補充保費約占1成，其餘由政府挹注。不過，15至64歲工作人口於2015年達到高峰，共1737萬人，2022年降至1636萬人，逐漸下降，如想繼續以一般保費來支撐健保財務，就須調漲費率。

石崇良說，健保財源須思考其他來源，例如，外界建議，適度提高政府負擔，上調現行占比3成6，或調整補充保費費率，盼有能力者多付一點。目前6類補充保費，包括勞力所得獎金、兼差收入、執行業務所得及資本利得租金、利息、股利。

石崇良強調，如果只調漲一般保費費率，而補充保費卻無動靜，這將產生相對剝奪感，因此，自2013年實施至今的補充保費費率有調升的必要。現行費率2.11%，如提升至3%，這是可以討論方向之一，但這尚未經過試算，上路之前，須取得更多社會共識。

此外，獎金繳納補充補費起徵點，也須檢討，目前基本投保薪資的4倍以上才須繳納，例如，月薪為基本工資台幣27000多元，領取10萬多元獎金時，就須繳補充保費。但月薪10萬者則是拿到40萬元以上獎金，才須繳交補充保費，石崇良說，這似乎給人劫貧濟富感覺，應思考調整。

再者，現行單筆補充保費上限1000萬元台幣(約31萬美元)，也應一併調整，例如，單筆股利收入超過1000萬元，還是只以1000萬元為基準，但研究發現，近年來，單筆超過1000萬元以上，未納入費基計算的金額，已是二代健保上路時的3倍以上。因此，石崇良表示，收取上限應適時拉高，甚至希望沒有上限，且比照所得稅，單筆金額愈高，則費率就愈高。

石崇良強調，這次研擬調整補充保費，原則在於「減少下一代的負擔」，6大類補充保費各自屬性不同，應擬定各自費率，不過，這些都必須修改健保法，目前沒有上路時間表。

醫改會執行長林雅惠表示，薪資上漲速度遠不如物價上漲，許多民眾將股利所得視為小確幸，建議健保署精算各種補充保費費率，可能影響的人數，及可以挹注的經費，並應上網公開相關資料，再藉由討論，避免引發民怨反彈。

什麼是補充保費？ 製表／元氣中心
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