黃彥男：數發部射新三箭 要打造台版AI矽谷

新任數位發展部長黃彥男接受聯合報專訪，強調最重要的工作就是興利。(記者林俊良／攝影)

新任數位發展部長黃彥男昨天接受專訪，端出數位部政策新三箭，聚焦打詐、數位韌性、數位經濟三面向；他強調，數發部最重要的工作就是「興利」，為台灣建置數位經濟高速公路、做好數位基礎建設，才能正向促進數位經濟發展。由於未來政策重點將著重在「發展」，他表示未來數位發展部簡稱也將改為「數發部」，明確體現數位發展的重要性。

對於如何扶植相關產業，黃彥男表示，數發部已與國發會有過討論，並已達成初步共識，未來將會設置AI 生態園區，打造「台版AI矽谷」，形成聚落，鼓勵台灣AI產業發展，並扶植、補助AI新創，甚至要吸引國外企業來台投資，或是設置基地，並引進相關人才。

目前規劃的初步雛形，將結合民間資金與國發基金，並由數發部出技術，國發基金出錢，至少投入上百億台幣以上資金，兩個部會將共同努力，打造一個完整的AI生態系。

全世界都在談數位轉型，卻也有許多不法分子透過數位經濟高速公路做違法情事，例如詐騙、散布假訊息等；黃彥男形容，「這就好比交通部建置各式運輸通道、制定規則，但道路上會發生搶劫等問題」，他上任要射出的第一支箭，就是打詐。

黃彥男表示，短期內打詐會有幾個方向，第一是要有法律工具，除了電商、第三方支付、遊戲業者之外，未來也會針對網路廣告平台上假冒名人的部分管理，「這些廣告平台商，他們是有能力去偵測詐騙帳號。如果臉書願意多做點事情，會減少很多詐騙，很多事情不只政府要做，也要民間來配合。」未來打詐專法通過後，會要求平台商必須配合法令。

此外，數發部也會強化短碼、隱碼技術，預計在3個月內推出「打詐通報查詢網」，民眾對於收到的訊息若有疑問，可輸入這套系統。黃彥男說，「過去是經過一六五電話報案，人工處理會有時效性問題。未來會利用ＡＩ技術建置專門網站，辨識詐騙行為、判斷訊息真偽，讓民眾隨時能查詢詐騙訊息」。

為了要讓打詐更具成效，黃彥男一上任就簽了一份公文，將明年數發部的出國預算 刪了百分之廿以上。

「今年預算已經編列了，就要有效率的執行完畢，但明年，我還會持續申請增加預算用於打詐。」就連刪除的出國費用也會加碼放在打詐系統開發、維運上。

黃彥男射出的第二箭則指向數位韌性，希望藉此避免網路攻擊、天災人禍，造成大規模通訊中斷。

黃彥男說，數位經濟網路除整合４Ｇ、５Ｇ、６Ｇ、衛星、光電纜、微波等通訊技術之外，更要讓資安 上雲，並加強雲端資安。此外，數發部預計未來兩年內要培養超過一千名的政府資安人才。

最後一箭則是興利，瞄準「數位經濟」發展。黃彥男指出，全球市場看好ＡＩ會有爆發性的成長，數發部會持續加強輔導、投資數位產業。