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銀行利息逾2億 去年最大戶 補充保費繳445萬元

記者李樹人、陳雨鑫、沈能元／台北22日電
69歲女性2023年銀行利息2.1億，繳補充保費445萬元。(本報資料照片)
69歲女性2023年銀行利息2.1億，繳補充保費445萬元。(本報資料照片)

健保署2023年補充保費共徵收台幣720億元，其中最大戶為69歲女性，她在「銀行利息」類拿下冠軍，共繳交445萬元，如以費率2.11%回推，去年銀行利息所得至少超過2.1億。至於台北區一名70歲先生則是最有錢包租公，租金補充保費繳了253萬，房租逼近1.2億元。

健保署財務組副組長張菊枝表示，原本每年補充保費收入約400多億，但2021年起，金額明顯變多，當年度為582億元，2022年733億元，創下開辦以來的最高紀錄，2023年則有720億元。

張菊枝指出，補充保費多寡，與經濟景氣息息相關，2020年經濟發展力道強勁，隔年補充保費就徵收了582億元，疫情期間股市不降反升，一再突破歷史新高，這也反映在股利所得補充保費上，2022年167億元，2023年156億元。

補充保費貢獻度，以股利所得最高，2023年156億元，其次為獎金115億元、租金收入35億元。不過，2023年補充保費繳納冠軍徵收類別為「銀行利息」，北區69歲女性被課徵445萬元，她2022年利息所得至少2.1億，這只是保守估計，現行規定，單筆金額上限為1000萬元，如果此個案在某一銀行存款利息為1500多萬，仍只會徵收1000萬元額度，以2.11%估計，繳納20萬1100元。

去年補充保費第二高為科技業75歲男性，在兼職所得高居首位，繳納金額為417萬元，預估他實際兼職所得接近2億元。股利所得部分，79歲男性拔得頭籌，繳了358萬元補充保費，股利至少1.7億元。

保費 租金 健保

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